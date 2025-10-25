為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    出國小心！搭飛機「脫鞋」恐被拒載 航空公司規定曝光

    2025/10/25 20:52 即時新聞／綜合報導
    許多航空公司都禁止赤腳搭機，乘客此舉恐被趕下飛機。（路透社）

    許多航空公司都禁止赤腳搭機，乘客此舉恐被趕下飛機。（路透社）

    為了在旅行途中更加舒適，許多遊客都會在飛機上脫下鞋子休息。雖然脫鞋搭機看似無害，但有旅客遭到警告，這樣做的話，可能會被請下飛機。

    英媒《太陽報》報導，在各國的社群媒體上，不時可以看見旅客赤腳走進機艙的洗手間，或用腳趾碰觸機上的個人娛樂螢幕，甚至有些人會把腳放得離其他乘客非常近，相當擾人。

    據報導，儘管這項規定可能會讓人感到意外，但美國的達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）與美國航空（American Airlines）等航空公司，都明文禁止乘客在機上打赤腳。

    美國航空的《運送契約》要求乘客「穿著得體」，不允許赤腳，或穿著具冒犯性的衣物；達美航空則警告，若乘客「赤腳」，公司有權拒載；而聯合航空也指出，赤腳、穿著不當或衣著猥褻的乘客，可能會在航程中被要求下機。

    儘管各家航空都有這些規定，實際執行的案例卻相當少見，多數乘客在長途飛行中，仍會脫鞋以求舒適。但航空公司還是建議旅客避免赤腳進入洗手間，因為飛機地板上的液體通常並非清水，而且機艙的地毯也不見得很乾淨，所以，赤腳走在機艙地毯上，就像赤腳走在大馬路上。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播