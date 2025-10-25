出國小心！搭飛機「脫鞋」恐被拒載 航空公司規定曝光

許多航空公司都禁止赤腳搭機，乘客此舉恐被趕下飛機。（路透社）

為了在旅行途中更加舒適，許多遊客都會在飛機上脫下鞋子休息。雖然脫鞋搭機看似無害，但有旅客遭到警告，這樣做的話，可能會被請下飛機。

英媒《太陽報》報導，在各國的社群媒體上，不時可以看見旅客赤腳走進機艙的洗手間，或用腳趾碰觸機上的個人娛樂螢幕，甚至有些人會把腳放得離其他乘客非常近，相當擾人。

據報導，儘管這項規定可能會讓人感到意外，但美國的達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）與美國航空（American Airlines）等航空公司，都明文禁止乘客在機上打赤腳。

美國航空的《運送契約》要求乘客「穿著得體」，不允許赤腳，或穿著具冒犯性的衣物；達美航空則警告，若乘客「赤腳」，公司有權拒載；而聯合航空也指出，赤腳、穿著不當或衣著猥褻的乘客，可能會在航程中被要求下機。

儘管各家航空都有這些規定，實際執行的案例卻相當少見，多數乘客在長途飛行中，仍會脫鞋以求舒適。但航空公司還是建議旅客避免赤腳進入洗手間，因為飛機地板上的液體通常並非清水，而且機艙的地毯也不見得很乾淨，所以，赤腳走在機艙地毯上，就像赤腳走在大馬路上。

