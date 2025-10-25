中國考公務員人數創新高！5年激增2.3倍 這女警長缺7591搶1

今年中國公務員考試報名人數突破350萬，再創新高，平均92人爭取1個職位。（法新社檔案照）

儘管招錄規模縮小，今年中國公務員考試報名人數突破350萬，再創新高，爭取「鐵飯碗」的考生人數是2020年的2.3倍，平均92人爭取1個職位。今年競爭最激烈的職位是中國國家移民管理局一個女警長缺，吸引7591人報名。

據陸媒北京日報報導，中國2026年度中央、國家機關公務員錄用考試（國考）報名於24日晚上6時截止。根據中公教育統計，截至當天下午5時30分，2026國考報名總人數達351萬5251人，比去年同期增加近26萬人。

其中，共有320萬7060人通過招錄單位的審核，拿到2026國考的「入場券」，平均競爭比為92：1。

報導指出，2026國考招錄3萬8119人，比去年減少1602人，儘管招錄規模縮減，報考人數依然創下歷史新高，是2021年度的2.3倍。

中公教育專家李茜分析，報名人數增加與國考寬鬆的政策有一定關係。本次國考報名年齡放寬到38歲（原本35歲），應屆碩士、博士畢業生的年齡放寬到43歲（原本40歲），拓寬了人才選拔範圍，吸引了更多有社會經驗者報考，對社會層面人才招聘也具有重要的導向作用。

報導指出，2026國考報名人數最多、競爭最激烈的職位是中國國家移民管理局瑞麗遣返中心執行隊「一級警長及以下」，僅招錄1人，目前已經有7591人報名，過審6470人，該職位專業要求教育學類，僅限本科（大學）學歷，沒有基層工作限制，也沒有戶籍限制，限女性報考。

據報導，2026國考報名人數前10職位中，3個來自稅務系統，2個來自鐵路公安，其他分別來自殘障聯盟、國家醫保局、商務部和外交部。

而報名人數排名前10的部門均為稅務部門，其中廣東省稅務局排名第一。整體來看，稅務局吸引超過236萬人報考，人數最多；統計局（155.5：1）與鐵路公安局（150.54：1）則成為最難考的部門。

從省市看，首都北京以165.53：1的競爭比居榜首，顯示「進京」難度非常大。

相形之下，截至24日下午5時30分，2026國考仍有89個職位無人報考，占總職位數的0.4%。「掛零」職位涵蓋出入境邊檢總站、海關、海事局等行政執法部門，大多是一線執法職位，具有專業性強、報名身分設限等特點，相對來說門檻較高，符合條件的考生較少。

2026國考將於11月29至30日考試，預計明年3月可查詢結果。

