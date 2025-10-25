經濟學不及格！葉倫等50經濟學家聯名 籲最高法院否決川普關稅

50位美國經濟學家呼籲法院否決川普的對等關稅。（路透）

包括前聯準會主席伯南克、葉倫等近50位美國跨黨派知名經濟學家，24日聯名要求美國最高法院否決美國總統川普的全球關稅政策，他們主張，相關政策是基於對全球經濟的誤解。

彭博報導，根據法庭文件顯示，這群經濟學家指出，美國與其他國家的貿易逆差是意料中之事，並非如川普政府依據1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），全面實施關稅時所稱的「非比尋常、異常的」。

他們說，「對等關稅不是『處理』貿易逆差；它們反而將對經濟造成數兆美元的衝擊，這種衝擊將波及每一州與每個家庭。這是經濟學入門，但意涵深遠」。川普對等關稅稅率在10%至50%之間。

美國最高法院將在11月5日的法庭辯論中，評估川普的關稅實施是否合法。與此同時，外界可以向法官提交所謂的「法庭之友」（friend-of-the court）文件，來表達他們的觀點。

這群經濟學家來自不同的政治光譜與背景，包括前國會預算辦公室（CBO）主任霍茲伊金（Douglas Holtz-Eakin）、小布希總統的經濟顧問委員會（CEA）主席曼昆（Greg Mankiw），以及歐巴馬總統的CEA主席弗曼（Jason Furman）。

他們批評川普根據幾乎不可能平衡的貿易逆差，對各國課徵對等關稅。他們引述諾貝爾經濟學獎得主索洛（Robert Solow）的話，索洛曾開玩笑說，他與其理髮師永遠有貿易逆差，因為後者「從不跟我買東西」。

他們說，「美國的科技領域在全球佔主導地位，結果是數十年來美國在服務貿易上維持順差。相反的，因為美國的氣候條件不適於種植香蕉，美國長期來總是處於香蕉貿易逆差」。

川普政府在上月提交給最高法院的文件稱，川普認定關稅是「糾正摧毀美國的貿易逆差」之必要措施，「對於總統而言，這些案件代表一個嚴峻選擇：有關稅，我們是一個富國，沒有關稅，我們是窮國」。

該案源於5家小企業對川普的關稅提出違憲訴訟，5月下旬獲判勝訴，8月下旬上訴法院維持原判，如今進入最高法院審理。除這批經濟學家外，包括31名聯邦法官、前軍事官員與外交專家，也提出支持企業的「法庭之友」意見書。

