劍指中國！川普擬打造2萬噸戰艦組「黃金艦隊」

川普親自參與美國海軍組建「黃金艦隊」計畫。（美聯社）

《華爾街日報》24日獨家引述現任及前任美國官員披露，白宮和海軍官員正初步討論組建新一代海上武力，包含配備強力長程飛彈、排水量達2萬噸的巨型艦艇，以及大量靈活的無人艦艇等，打造出一支「黃金艦隊」（Golden Fleet），取代目前的戰艦組合，以更有效地應對中國及其他潛在的未來威脅。

據了解，曾批評現代軍艦外觀的川普，也參與建立新艦隊的討論，並與海軍官員就新型艦艇多次交換意見。海軍官員將新艦隊命名為「黃金艦隊」，延續川普今年一月下令軍方建造的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統，以及吸引海外富豪的「金卡」（Golden Card）移民計畫。

知情人士指出，新艦隊將由配備更強大長程飛彈的大型軍艦，以及輕型巡防艦等小型艦艇組成。美國海軍目前擁有287艘艦艇，除了航艦外，主要是驅逐艦、巡洋艦、兩棲登陸艦和潛艦，並正在建造一款新型巡防艦。具體而言，白宮與五角大廈目前正探討建造下一代重型裝甲戰艦的可行性，排水量可能達1.5萬噸至2萬噸，能夠攜帶威力更大的武器，甚至可能是高超音速飛彈，且數量將超過現役驅逐艦和巡洋艦。

參與討論的退役海軍軍官、哈德遜研究所高級研究員克拉克（Bryan Clark），「第二次世界大戰與更早以前會造戰艦，是為了威力更強、射程更遠的艦砲；進入飛彈時代，我們需要能攜帶極長程飛彈的『戰艦』」。

川普在第一任期時就曾要求恢復蒸汽彈射器發射艦載機，並多次公開批評現役驅逐艦外觀，甚至拿來與對手海軍的設計比較。他當時還建議修改星座（Constellation）級巡防艦設計，「黃金艦隊」是川普再次介入造艦領域的舉措。

事實上，川普上月在維吉尼亞州向美軍高階將領發表演說時，就暗示過黃金艦隊計畫，當時他對已於1990年代初退役的「愛荷華級」（Iowa-class）戰艦表示懷舊之情，「有人說那是舊科技，但我不認為過時，我們確實在考慮重拾『戰艦概念』一事」。

克拉克表示，在黃金艦隊構想下，海軍希望不再以特定艦艇數量為目標，反而專注於組建一支由約280至300艘有人艦艇為主，搭配大量無人艦艇補足數量。克拉克表示，這些無人艦艇將在各個海上戰區充當「對沖力量」，以彌補艦隊日常作戰能力與衝突發生時所需能力之間的差距。

美國印太司令部司令帕帕羅曾討論在太平洋地區使用這種模式，並將其稱為「地獄景象」。該戰略要求部署數千艘無人潛艦、水面艦艇和無人機，一旦中國準備入侵台灣，就會湧入台海，為台灣、美國及其盟友爭取反應時間。

曾參與為打造「黃金艦隊」所進行海軍兵棋推演的克拉克表示，海軍高層認為，現在的艦隊愈發難以因應現代威脅，例如葉門叛軍「青年運動」在紅海的突襲，因此美國海軍再造的想法，與川普正好契合。

克拉克表示，根據黃金艦隊計畫，川普長期不滿的現役主力艦艇勃克級驅逐艦將隨時間退役。他也坦言，從頭開始打造新型巨艦將耗時多年，很可能要在川普卸任後才能推出。從過去被取消的CG（X）巡洋艦更新計畫來看，大型艦艇需要5年設計、再花5到7年建造。

專家圈對是否需要水面作戰巨艦來對抗中國則看法不一，但一致認為更長程的飛彈是美軍在太平洋維繫優勢的關鍵，也需要長程飛彈來穿透中國綿密的防空網。

