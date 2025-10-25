北韓擴大支援俄軍侵烏 協調偵察、打擊行動

烏軍在哈爾科夫開砲攻擊俄軍陣地。（路透檔案照）

北韓協助俄羅斯的侵略烏克蘭戰爭，除了提供大量武器、派兵進駐俄國庫斯克州（Kursk）協助俄軍行動外，根據英國軍事情報官員24日說法，北韓也協調俄軍在烏克蘭的偵察和打擊行動，是首次在烏克蘭主權領土，直接支援莫斯科這場侵略戰爭。

《華盛頓時報》24日報導，英國軍事情報官員24日在最新烏克蘭戰情分析中指出，據報北韓的無人機操作員正協助俄軍，以多管火箭系統攻擊在烏國蘇米州的烏軍陣地。英國評估指出，「有高度可能性」北韓之前就曾出動偵察無人機，針對在俄國庫斯克州內作戰的烏軍，進行戰術性打擊，不過當時北韓士兵的主要角色是執行進攻行動的突擊部隊。

這份評估指出，若北韓部隊進入受國際承認的烏克蘭主權領土部署，幾乎可以肯定，會需要經過俄羅斯總統普廷，以及北韓領導人金正恩正式批准。

北韓在庫斯克對烏軍的進攻行動中約6000人傷亡，超過最初派往該州1萬1000名兵力的一半。英國軍情官員認為，北韓很有可能意圖利用這場戰爭提供的機會，提升其整體作戰能力，包括使用無人機的熟練程度。

俄羅斯總統普廷（左）、北韓領導人金正恩（右）。（美聯社檔案照）

