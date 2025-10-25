義大利再爆教會性醜聞！ 近4400人受害、9成為未成年人

義大利天主教再陷醜聞。（路透社）

義大利天主教再陷醜聞！一個受害者團體揭露，近四年內已有逾4400人遭神職人員性侵，受害者多為未成年人。外界痛批當地教會多年消極處理，掀起信仰危機。

根據路透社報導，義大利最大教會性侵受害者團體「Rete l’Abuso」指出，自2020年以來，已有4395名受害者遭天主教神父侵害，其中逾九成未滿18歲。受害者中還包括5名修女、156名弱勢成年人及11名身心障礙者。其中，1106起案件為神父犯案，其餘則涉及修女、宗教教師、平信徒志工、教育人員與童子軍成員。

請繼續往下閱讀...

該團體創辦人札納迪（Francesco Zanardi）表示，統計來自受害者陳述、司法資料及媒體揭露，但未說明案件發生時期。

義大利主教會議（CEI）對此拒絕回應。梵蒂岡兒童保護委員會於10月16日曾批評，該委員會向義大利226個天主教教區發出一份關於防止性侵及保護措施的問卷，但僅81個教區予以回覆。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前首次接見受害者，並向各教區主教強調，不得隱瞞任何不當行為。

「Rete l’Abuso」表示，逾千名疑涉案神父中，僅76人被教會審判，18人被革職或請辭，另有5人自殺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法