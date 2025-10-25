為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    義大利再爆教會性醜聞！ 近4400人受害、9成為未成年人

    2025/10/25 18:16 即時新聞／綜合報導
    義大利天主教再陷醜聞。（路透社）

    義大利天主教再陷醜聞。（路透社）

    義大利天主教再陷醜聞！一個受害者團體揭露，近四年內已有逾4400人遭神職人員性侵，受害者多為未成年人。外界痛批當地教會多年消極處理，掀起信仰危機。

    根據路透社報導，義大利最大教會性侵受害者團體「Rete l’Abuso」指出，自2020年以來，已有4395名受害者遭天主教神父侵害，其中逾九成未滿18歲。受害者中還包括5名修女、156名弱勢成年人及11名身心障礙者。其中，1106起案件為神父犯案，其餘則涉及修女、宗教教師、平信徒志工、教育人員與童子軍成員。

    該團體創辦人札納迪（Francesco Zanardi）表示，統計來自受害者陳述、司法資料及媒體揭露，但未說明案件發生時期。

    義大利主教會議（CEI）對此拒絕回應。梵蒂岡兒童保護委員會於10月16日曾批評，該委員會向義大利226個天主教教區發出一份關於防止性侵及保護措施的問卷，但僅81個教區予以回覆。

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前首次接見受害者，並向各教區主教強調，不得隱瞞任何不當行為。

    「Rete l’Abuso」表示，逾千名疑涉案神父中，僅76人被教會審判，18人被革職或請辭，另有5人自殺。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播