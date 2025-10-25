為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    稱呼女同事「醬」構成職場性騷擾 日男被求償百萬下場曝

    2025/10/25 19:11 即時新聞／綜合報導
    日本男子稱呼女同事「醬」構成性騷擾，判賠22萬日圓；職場示意圖。（情境照）

    日本男子稱呼女同事「醬」構成性騷擾，判賠22萬日圓；職場示意圖。（情境照）

    先前爆紅的「露比醬～嗨！」來自日本人氣IP《Love Live!》，讓大家熟知名字+醬這樣的稱呼方式，不過在職場上可不能這麼喊同事。23日東京地方法院在判決書指出，醬多用於稱呼年幼的孩子，或是戀愛對象等有親密關係的成年人，看不出在職場使用的必要性，因此認定使用「醬」為冒犯行為，判賠22萬日圓（約4萬新台幣）的精神賠償。

    FNN》報導，在佐川急便工作的40多歲女性於2023年向東京地方法院提起訴訟，控訴自己遭到男同事性騷擾，要求賠償550萬（約112萬新台幣），據判決書所述，男子常在工作中稱呼她「醬」，還說「妳很可愛」、「妳的內衣露出來了」、「妳的身材真好」等話，她因憂鬱症而離職。

    女子同時對佐川急便提起訴訟，雙方於2025年2月達成和解，佐川急便同意支付70萬日圓（約13萬新台幣）的和解金。

    反性騷擾專家山藤祐子評論，這不意味單獨使用「醬」就會被視為是性騷擾，只是「醬」不是一個適合工作場所的用詞。雖然可能是為了拉近距離而稱呼「醬」，但通過用字遣詞和傾聽他人的意願，來表達對他人的尊重非常重要。

    山藤祐子說，比起「君」這個一般來說是對男生的稱呼，她認為「桑」是無論年紀大小、最不傷人也最自然的稱呼。

