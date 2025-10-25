為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普訪亞洲空軍一號上談中國犯台後果：這麼做對他們可能非常危險

    2025/10/25 17:25 中央社
    美國總統川普已啟程前往亞洲，途中在專機上回應記者提問，當被問及為何認為中國無意犯台，川普除了表示「希望他們不會這麼做」，還指出「這麼做對他們可能會非常危險」。

    川普（Donald Trump）今晚展開亞洲行，預定先後訪問馬來西亞、日本及韓國；川普訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還預計30日和中國國家主席習近平舉行雙邊會議。

    川普晚間在白宮搭機出發前短暫接受媒體訪問，被問及是否將和習近平談到台灣，他說：「我會談到台灣，我不會去那邊，但會談到台灣…很尊重台灣。」

    根據白宮稍後公布的錄音檔，川普也在總統專機空軍一號（Air Force One）上再次談到台灣。

    川普本週稍早評論習近平對台灣的意圖時，曾表示他認為中國無意對台動武，因此有記者在機上追問他抱持這項看法的原因。

    川普回覆：「我希望他們不會這麼做，我們必須等著瞧。他們或許會也或許不會這麼做，我希望是不會。我認為這麼做對他們可能會非常危險。」

    另位記者接著提問：「您是否會考慮改變美國對台政策？」

    川普說道：「我現在不想談這個。我不想製造任何複雜局面，這趟出訪已經夠複雜了，對吧？」

    不過川普也補充說：「我認為中國希望擁有輝煌的10年，他們的確能做到，但他們也可能面臨糟糕的幾年，他們不希望這樣。」他最後強調：「我們將舉行一場非常好的會談」。

