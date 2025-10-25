為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    熊貓外交官退休! 法國動物園宣布「歡歡、圓仔」返中養老

    2025/10/25 16:51 即時新聞／綜合報導
    大熊貓「歡歡」與「圓仔」，預計於11月底啟程返回中國，結束牠們13年的法國之旅。（路透）

    大熊貓「歡歡」與「圓仔」，預計於11月底啟程返回中國，結束牠們13年的法國之旅。（路透）

    法國知名的博瓦勒動物園（ZooParc de Beauval）即將與「國寶級住客」道別！在法國生活了13年的大熊貓「歡歡」與「圓仔」，預計於11月底啟程返回中國，結束牠們13年的法國之旅。

    根據路透社報導，動物園飼育員德爾菲娜·普夫羅（Delphine Pouvreau）自2012年熊貓抵達以來就照顧牠們，得知即將分離，情緒相當不捨。她坦言：「牠們真的很特別，我從一開始就對牠們有深厚感情。接下來的每一天，我都會盡全力讓牠們保持健康，並好好珍惜最後的相處時光。」

    波瓦爾動物園上月宣布，「歡歡」因腎臟疾病需要返回中國休養，而這也是牠最後一次能夠長途旅行的機會。園方表示，兩隻熊貓目前都已17歲，身體狀況穩定，將在出發前接受隔離與醫療觀察。

    「歡歡」與「圓仔」於2012年由中國以「友誼使者」名義租借給法國，被視為中法關係升溫的重要象徵。牠們在法國期間成功誕下雙胞胎幼崽，為當地民眾帶來無限驚喜。飼育員回憶：「我親眼見證了法國第一隻熊貓寶寶誕生的那一刻，那是極為感動的經驗。熊貓初生時只有100到140克，幾乎像隻老鼠那麼小。」

    動物園行銷主管阿娜伊絲·莫里（Anaïs Maury）則透露，園方已與中方展開洽談，希望未來能再迎接新的熊貓入住。她說「在中國，熊貓是國寶，能被託付給外國是一種信任與友誼的象徵。每位法國總統上任後都會來波瓦爾探視熊貓，甚至成為外交傳統。」

