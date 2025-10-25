為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    神秘客豪捐40億 美國政府停擺期間助發軍餉

    2025/10/25 16:27 編譯魏國金／台北報導
    五角大廈表示，收到一筆神秘客捐助1.3億美元捐款。（路透）

    華爾街日報報導，美國國防部指出，在政府停擺期間，收到一名匿名捐款人捐助1.3億美元（40億台幣），以協助軍方支付軍人薪餉。

    美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）24日指出，五角大廈23日依據「一般禮物接受權」（general gift acceptance authority）的名義收下該筆捐款。他說，「該捐款指定用於支付軍人薪資與津貼」。

    報導說，這筆1.3億美元捐款不足以全額支付軍事人員的薪資與津貼。根據白宮管理與預算辦公室的資料，2024年聯邦政府的相關支出為1910億美元，相當於每兩週逾70億美元（2154.6億台幣）。

    美國總統川普23日說，他的一位朋友給政府一張1.3億美元支票，以協助軍方在政府關門期間支應「任何資金短缺」。他沒有透露捐款人身份，他說，「這就是我說的愛國人士」。

    川普先前指示五角大廈確保在政府停擺期間軍人能獲得薪資。自10月1日起美國政府因兩黨僵局，未能及時通過政府撥款法案而陷入停擺至今。美國政府目前有200萬名文職人員以及130萬名現役軍人。

