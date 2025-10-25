為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    柬埔寨就業詐騙鬧大！民調：逾8成南韓人不想去東南亞旅遊

    2025/10/25 15:56 編譯孫宇青／綜合報導
    柬埔寨首都金邊皇宮是遊客朝聖之地。（歐新社）

    隨著近期柬埔寨針對南韓公民的綁架、殺人等犯罪不斷被曝光，一項最新調查結果顯示，南韓人對東南亞地區的旅行需求有所下降，高達82.4％的受訪者表示，相關事件對他們赴東南亞旅遊的意願產生影響。

    南韓《中央日報》報導，輿論調查機構Realmeter近日向南韓全國18歲以上的504人進行調查。結果顯示，82.4％的受訪者表示，柬埔寨發生的犯罪事件對他們前往東南亞國家旅遊產生影響，尤其是在18至29歲的青年族群中，更有88.3％認為「受到影響」，高於其他年齡層。

    針對南韓政府應對本國公民在海外遭遇犯罪應採取的態度，回答「應集中於與當地政府合作展開聯合調查」的比例為34.7％，其後依次為「透過外交管道強烈抗議並推動防止再犯的協議」（27.5％）和「採取軍事行動等強硬措施」（25.2％）。

    對於南韓外交部的初期應對，有56％的受訪者認為「處理不當」，而認為「處理得當」的比例為35.9％。

    關於今後南韓與柬埔寨之間的經濟與開發合作關係，52.9％的受訪者回答「應維持合作，但須增加管理和監督介入」，而回答「應立即中斷合作關係」的為33％。

    針對20至30歲年齡層青年人容易受海外就業詐騙影響的原因，被選為首位的是「國內缺乏優質工作崗位」（38.4％），其次是「工資和勞動環境不平衡」（18.7％）、「缺乏青年就業政策」（15.7％）、「訊息匱乏」（15％）等。

