    首頁 > 國際

    俄羅斯週末夜襲烏克蘭 基輔1死10傷

    2025/10/25 15:46 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭消防人員25日在基輔忙於撲滅1座食品倉庫的火勢，該倉庫在俄羅斯夜襲中遭飛彈擊中陷入火海。（路透）

    烏克蘭消防人員25日在基輔忙於撲滅1座食品倉庫的火勢，該倉庫在俄羅斯夜襲中遭飛彈擊中陷入火海。（路透）

    烏克蘭官員25日表示，俄羅斯以飛彈與無人機夜襲烏克蘭各地，造成至少3人死亡，17人受傷，其中光是首都基輔就有1死10傷。

    基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在夜襲期間於社群媒體Telegram發文說，基輔有多起爆炸，該市正遭彈道飛彈攻擊中；基輔軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）稍後發文表示，初步報告顯示，這波夜襲造成玻璃窗碎裂、汽車受損，以及把1棟住宅大樓的庭院炸出1個大洞；此外，不少地方因夜襲而失火，還有1家幼兒園受損。

    在烏克蘭中部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），代理州長海瓦年科（Vladyslav Haivanenko）說，夜襲在該區造成2死7傷，另有數棟公寓大樓與私人住宅、1棟附屬建築、1家商店與至少1輛汽車受損。

    烏克蘭空軍在Telegram發文指出，俄羅斯夜襲對烏國各地發射9枚飛彈與62架無人機，其中4枚飛彈與50架無人機被烏國空軍擊落。

    烏國空軍還說，烏國全境有11處地點被5枚飛彈直接命中以及遭12架無人機攻擊。

    俄羅斯國防部則表示，其防空部隊徹夜在俄國上空打下121架烏克蘭無人機。

