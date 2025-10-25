白宮東翼拆除化為瓦礫! 川普「豪宴廳」募資名單曝光

為興建「川普宴會廳」，白宮東翼將被完全拆除。（路透）

美國總統川普再掀爭議！川普先前宣布將興建白宮宴會廳，但開工僅三天就變成拆除「整個」東翼，遠超過原先承諾規模，宴會廳工程預算也從2億美金漲到3億。為此，白宮正積極向企業與富豪募資，據傳已有近2億美元的捐款承諾。

根據路透社報導，白宮近日公布一份初步捐款名單，包含亞馬遜、蘋果、Meta（臉書母公司）、微軟及Google等科技巨頭。不過，白宮並未透露各企業或個人實際捐款金額，也未說明川普本人會出資多少。川普僅在受訪時表示，「我會捐出所有需要的金額」。

據白宮官員透露，該宴會廳建案原估造價約2億美元，如今已膨脹至3億美元。川普上週還在白宮東廳舉辦晚宴，邀請約三十多位主要金主及企業領袖，親自感謝他們對項目的支持。川普在致詞時說：「今晚我們這裡有很多傳奇人物，這就是我們在這裡為你們慶祝的原因，因為你們做出了貢獻。」

然而，此案最具爭議的部分，在於施工過程必須拆除整個白宮東翼，該區原為第一夫人及部分幕僚辦公室。畫面中工人拆除歷史建築的情景，令許多民眾與民主黨議員震驚不已。內政部官員表示，已著手處理東翼拆除後的建築廢料，但目前並無計畫販售牆體碎片作為紀念品。

對於外界批評未經審查即開拆，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）強調政府「一切透明」，表示：「任何工程都會隨著進度調整，我們會持續更新最新狀況，請大家信任這個過程。」

川普在今年7月宣布興建宴會廳時，曾保證不會影響白宮現有結構，但如今東翼化為瓦礫，恐怕已讓「透明工程」說法陷入公信危機。

