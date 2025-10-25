美高中生吃多力多滋塞口袋「遭警包圍上銬」 竟是AI通報鼓鼓的有槍

高中生口袋裡的空零食袋被校園AI偵測系統誤認為槍枝，竟遭警方持槍包圍，上銬搜查，示意圖。（彭博）

美國馬里蘭州近日發生AI誤判事件，一名高中生口袋裡的空零食袋被校園AI偵測系統誤認為槍枝，他竟遭警方持槍包圍，上銬搜查。校方事後說，將檢討通報流程與人工審核機制，以防止同樣的錯誤再度發生。

《WMAR-2 News》報導，肯伍德高中學生艾倫（Taki Allen）在足球練習結束後，與朋友坐在校門外等車，吃完一包多力多滋，順手把袋子揉皺塞入口袋。沒想到約20分鐘後，現場突然出現8輛警車，多名員警持槍衝下車，命令他下跪並上銬。警方隨後發現，他口袋裡只是空包裝袋。根據警方說法，校內AI偵測系統誤將袋子拍成的影像判定為「疑似槍枝」，因此觸發警報。

主管巴爾的摩公立學校的官員羅傑斯博士（Dr. Myriam Rogers）說，系統當下依照設定運作，偵測到可疑影像後會自動發出警示，並由人員進行後續確認。她強調，AI的設計初衷是「在必要時提醒人員介入，確保校園安全」。不過，艾倫對她的說法並不認同，他質疑，「我不覺得一個零食袋子應該被當成槍」。他呼籲學校應投資更精準的偵測技術，避免學生在沒有威脅的情況下被誤會成危險人物。

校長史密斯（Kate Smith）則在事件發生3天後才與艾倫見面，讓他感到相當失望。艾倫坦言，事件發生後，他放學不敢在校外等車，擔心再度被誤判。校方事後向家長發出聲明，承認事件造成學生心理壓力，重申維護校園安全仍是首要任務。羅傑斯也承諾，學區將全面檢討AI系統的通報流程與人工審核機制，避免類似情況重演。

