為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美高中生吃多力多滋塞口袋「遭警包圍上銬」 竟是AI通報鼓鼓的有槍

    2025/10/25 16:48 即時新聞／綜合報導
    高中生口袋裡的空零食袋被校園AI偵測系統誤認為槍枝，竟遭警方持槍包圍，上銬搜查，示意圖。（彭博）

    高中生口袋裡的空零食袋被校園AI偵測系統誤認為槍枝，竟遭警方持槍包圍，上銬搜查，示意圖。（彭博）

    美國馬里蘭州近日發生AI誤判事件，一名高中生口袋裡的空零食袋被校園AI偵測系統誤認為槍枝，他竟遭警方持槍包圍，上銬搜查。校方事後說，將檢討通報流程與人工審核機制，以防止同樣的錯誤再度發生。

    WMAR-2 News》報導，肯伍德高中學生艾倫（Taki Allen）在足球練習結束後，與朋友坐在校門外等車，吃完一包多力多滋，順手把袋子揉皺塞入口袋。沒想到約20分鐘後，現場突然出現8輛警車，多名員警持槍衝下車，命令他下跪並上銬。警方隨後發現，他口袋裡只是空包裝袋。根據警方說法，校內AI偵測系統誤將袋子拍成的影像判定為「疑似槍枝」，因此觸發警報。

    主管巴爾的摩公立學校的官員羅傑斯博士（Dr. Myriam Rogers）說，系統當下依照設定運作，偵測到可疑影像後會自動發出警示，並由人員進行後續確認。她強調，AI的設計初衷是「在必要時提醒人員介入，確保校園安全」。不過，艾倫對她的說法並不認同，他質疑，「我不覺得一個零食袋子應該被當成槍」。他呼籲學校應投資更精準的偵測技術，避免學生在沒有威脅的情況下被誤會成危險人物。

    校長史密斯（Kate Smith）則在事件發生3天後才與艾倫見面，讓他感到相當失望。艾倫坦言，事件發生後，他放學不敢在校外等車，擔心再度被誤判。校方事後向家長發出聲明，承認事件造成學生心理壓力，重申維護校園安全仍是首要任務。羅傑斯也承諾，學區將全面檢討AI系統的通報流程與人工審核機制，避免類似情況重演。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播