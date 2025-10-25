皇太后薨逝 泰國總理將缺席東協與APEC峰會

由於皇太后詩麗吉辭世，泰國總理阿努廷將缺席本月稍後的東協與APEC峰會。圖為阿努廷今年9月底在國會發表內閣施政方針時與議員合影。（路透）

由於泰國皇太后詩麗吉（Sirikit）25日薨逝，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）已決定缺席即將於馬來西亞登場的東南亞國協（ASEAN，東協）峰會，以及稍後在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，但他26日仍將在美國總統川普的見證下，於馬國與柬埔寨簽署停火協議。

阿努廷表示，他已要求在26日上午舉行簽署停火協議的儀式，之後就返回泰國。阿努廷還說，他將缺席下週在南韓舉行APEC峰會。泰國內閣已於25日上午開會討論皇太后的治喪事宜。

請繼續往下閱讀...

東協各國外長25日在馬國首都吉隆坡舉行會議，就此為歷時1週、東協成員國與美中等夥伴鞏固關係與進行貿易談判的年度會議，揭開序幕。

川普預計26日上午抵達馬國，此為他這趟亞洲行的首站。川普曾協助斡旋柬埔寨與泰國結束今年7月的5天致命邊境衝突，並將在東協會議期間見證泰柬簽署更廣泛的停火協議。7月的泰柬邊境衝突是兩國間近年來最激烈的戰鬥，造成數十人死亡與約30萬人一度流離失所。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法