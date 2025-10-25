以色列反對！ 土耳其恐難加入加薩「國際維穩部隊」

土耳其總統艾多根（右）呼籲川普（左）向以色列施壓，使其遵守加薩20點和平計畫的條款。（路透）

為了維護加薩停火協議，美國希望儘快組成一支國際部隊來監督加薩地區停火。然而，英國《衛報》25日報導，在以色列反對下，土耳其恐被排除在加薩5000人的「維穩部隊」之外。

據報導，這項由美國總統川普主導的停火協議，呼籲在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」停火後，派遣一支國際部隊進入加薩監督安全，該部隊的設立是為了防止加薩大規模重建工作開始時出現安全真空。土耳其表示願意派遣部隊，但以色列明確表示不贊成土軍參與。

以色列和土耳其之間的緊張關係因敘利亞問題而加劇，以色列政府認為土耳其總統艾多根與穆斯林兄弟會和哈瑪斯本身的關係過於密切。但將土耳其排除在維穩部隊之外將引發爭議，因為土耳其是川普20點停火協議的擔保國之一，並被視為最強大的穆斯林武裝部隊之一。

與此同時，維穩部隊的其他貢獻國，例如印尼和阿拉伯聯合大公國，仍希望該部隊獲得聯合國安理會授權，即使它本身並非聯合國維和部隊。

相反的，CMCC將與美國主導的軍事小組進行協調，該小組名為民事－軍事協調中心，位於以色列南部城鎮基里亞特加特。該小組由少數英國、法國、約旦和阿聯顧問組成，已在21日由美國副總統范斯宣布成立。CMCC似乎也將在加薩承擔援助協調角色，儘管主要的援助過境點仍然關閉。

這支部隊的任務是解除哈瑪斯的武裝，並確保巴勒斯坦過渡政府的成立。目前，過渡政府的組成仍有爭議。以色列總理納坦雅胡已排除巴勒斯坦自治政府介入戰後加薩地帶的可能性，儘管巴勒斯坦各主要派別24日同意由一個由技術官僚組成的獨立委員會接管加薩地帶的管理工作。

土耳其和以色列之間緊張關係的另一個跡象是，被派去協助尋找加薩地帶巴勒斯坦和以色列人遺體的土耳其災難應變專家，23日仍留在埃及與加薩地帶的邊境附近，等待以色列批准進入。

艾多根24日告訴媒體，美國應該採取更多措施向以色列施壓，包括透過制裁和武器銷售禁令，迫使其遵守川普20點計畫中的承諾。

