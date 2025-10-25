為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不是被駭！白宮網站驚見大量美國前總統醜聞 川普幕僚下的手

    2025/10/25 15:40 即時新聞／綜合報導
    白宮網站上近日發布了「白宮大事記」更新版，加入大量民主黨前總統們的醜聞。（取自X）

    白宮網站上近日發布了「白宮大事記」更新版，加入大量民主黨前總統們的醜聞。（取自X）

    美國總統川普為了興建宴會廳拆除白宮東翼引發民主黨不滿，沒想到白宮網站上近日發布了「白宮大事記」更新版，竟是加入了大量民主黨前總統們的醜聞，等於是對民主黨直白地挑釁。

    根據《紐約郵報》報導，「白宮大事記」原先主要記錄白宮的重大建設項目，然而，現在卻加入了大量民主黨前總統醜聞，包括了1998年克林頓總統與實習生陸文斯基的醜聞，以及歐巴馬和拜登政府期間的爭議性事件。

    其中，2023年被白宮列為「發現古柯鹼」事件，並附上了拜登次子杭特在浴缸中吸煙的照片。另一個新加入的事件是2023年拜登政府舉辦的跨性別者活動，並附上了跨性別模特兒蒙托亞（Rose Montoya）在白宮南草坪上裸露上身的照片。她事後因這一行為被禁止再次進入白宮。

    2012年也有一個新加入的事件，網站寫道，歐巴馬總統邀請了穆斯林兄弟會成員，而該組織與宣揚伊斯蘭極端主義並與哈馬斯有關聯的團體有關。

    白宮副傳播總監多爾（Kaelan Dorr）在推特上調侃道：「給社交媒體上的歷史愛好者來點小驚喜，請享受:）」。報導指，他是這些創意性行動和官方社交媒體活動的推動者之一。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播