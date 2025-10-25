不是被駭！白宮網站驚見大量美國前總統醜聞 川普幕僚下的手

白宮網站上近日發布了「白宮大事記」更新版，加入大量民主黨前總統們的醜聞。（取自X）

美國總統川普為了興建宴會廳拆除白宮東翼引發民主黨不滿，沒想到白宮網站上近日發布了「白宮大事記」更新版，竟是加入了大量民主黨前總統們的醜聞，等於是對民主黨直白地挑釁。

根據《紐約郵報》報導，「白宮大事記」原先主要記錄白宮的重大建設項目，然而，現在卻加入了大量民主黨前總統醜聞，包括了1998年克林頓總統與實習生陸文斯基的醜聞，以及歐巴馬和拜登政府期間的爭議性事件。

其中，2023年被白宮列為「發現古柯鹼」事件，並附上了拜登次子杭特在浴缸中吸煙的照片。另一個新加入的事件是2023年拜登政府舉辦的跨性別者活動，並附上了跨性別模特兒蒙托亞（Rose Montoya）在白宮南草坪上裸露上身的照片。她事後因這一行為被禁止再次進入白宮。

2012年也有一個新加入的事件，網站寫道，歐巴馬總統邀請了穆斯林兄弟會成員，而該組織與宣揚伊斯蘭極端主義並與哈馬斯有關聯的團體有關。

白宮副傳播總監多爾（Kaelan Dorr）在推特上調侃道：「給社交媒體上的歷史愛好者來點小驚喜，請享受:）」。報導指，他是這些創意性行動和官方社交媒體活動的推動者之一。

Some easter eggs on the White House site for the wannabe historians on social media



Enjoy :） pic.twitter.com/nubRAUT4cc — Kaelan Dorr （@Kaelan47） October 23, 2025

