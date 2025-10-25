憂外部人士圖利 白宮收緊總統赦免程序

白宮幕僚長威爾斯限縮外部人士遊說總統發出赦免令的程序，以免遭到外部有心人士圖利。（歐新社）

《美國國家廣播公司》（NBC）25日獨家引述知情人士報導，川普就任美國總統後，開始穩步行使赦免權，截至5月底已至少發布73項赦免令，這還不包括2021年1月美國國會大廈襲擊事件中1500名刑事被告的赦免。然而，白宮高層官員開始擔心，外部人士試圖從赦免程序中獲利，已謹慎限縮赦免程序。

據報導，川普1月底上任後，每個月都有發布赦免或減刑的命令，他也稱赦免權是「一件美好的事情」，但5月之後，「赦免潮」就已停止。

4位熟悉赦免討論的人士告訴NBC，白宮高層官員開始擔心外部人士試圖從赦免程序中獲利；其中2人表示，白宮暫停川普發布赦免令是為了更好地掌控事態。另一個因素是總統日程緊湊，涵蓋國內外優先事項。

2位白宮高層官員表示，在赦免審查中發揮核心作用的幕僚長威爾斯，在有報導稱遊說者和顧問以高價出售川普赦免權後，變得更加直言不諱。

這些官員表示，威爾斯強烈反對這些行為，並限縮赦免程序，以使試圖斡旋赦免的人與她保持距離。雖然在相關問題上與遊說者接觸是合法的，但威爾斯並不喜歡這種做法，她要向外界明確表示，她不會容忍任何人試圖從赦免程序中牟利。

知情官員直言：「威爾斯從不胡鬧，尤其是在外人錯誤地​​利用與總統的親密關係來獲取財富和恩惠的情況下。」

《彭博》8月曾報導，2名試圖從「赦免經濟」中牟利的中間人正向在數位貨幣界有「比特幣耶穌」之稱的維爾（Roger Ver）提出一項計畫，以3000萬美元（約9.23億台幣）的價格為他爭取總統赦免。

該報導在白宮內部引發恐慌。上週，維爾達成一項暫緩起訴協議，以解決針對他的聯邦稅務指控，這顯示他並未獲得總統赦免。

