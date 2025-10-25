為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    泰王太后詩麗吉辭世 全國演唱會、娛樂活動都暫停

    2025/10/25 14:09 即時新聞／綜合報導
    泰國王太后詩麗吉辭世，泰國政府宣布娛樂活動，包括音樂會、演唱會、節慶活動等都先暫停。（美聯社資料照）

    泰國王太后詩麗吉辭世，泰國政府宣布娛樂活動，包括音樂會、演唱會、節慶活動等都先暫停。（美聯社資料照）

    泰國王太后詩麗吉（Sirikit）昨晚辭世，享壽93歲。總理阿努廷上午召開內閣會議，並取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會。另外，為配合哀悼期，所有娛樂業，包括音樂會、演唱會、節慶活動、公共娛樂活動及夜生活場所等都該考慮暫停。

    民意報》報導，阿努廷表示，所有政府機關、國營企業、政府機構和教育機構將從今天起降半旗30天。公務員、國有企業員工和政府官員將被要求穿著合適的服裝，為期1年，以示哀悼。也請民眾如果無法穿著黑色服裝，盡量別穿著鮮艷顏色的衣服，將90天的哀悼期獻給王太后在位70年的恩澤。

    阿努廷原定的馬來西亞之行發表談話已取消，但表明將簽署一份聲明，確立泰國和柬埔寨之間的和平之路。馬來西亞總理和美國總統將見證簽署儀式。他請求將簽署儀式縮短至上午，以便他能夠及時趕赴並返回參加皇家儀式。

    此外，阿努廷也要求暫停各類娛樂活動和演唱會，並說明，關於演唱會等娛樂活動，會尋找適當的處理方式，在不造成重大影響的前提下，配合泰國的文化傳統，做出合適的安排。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播