泰王太后詩麗吉辭世 全國演唱會、娛樂活動都暫停

泰國王太后詩麗吉辭世，泰國政府宣布娛樂活動，包括音樂會、演唱會、節慶活動等都先暫停。（美聯社資料照）

泰國王太后詩麗吉（Sirikit）昨晚辭世，享壽93歲。總理阿努廷上午召開內閣會議，並取消出席在大馬舉行的東協領袖峰會。另外，為配合哀悼期，所有娛樂業，包括音樂會、演唱會、節慶活動、公共娛樂活動及夜生活場所等都該考慮暫停。

《民意報》報導，阿努廷表示，所有政府機關、國營企業、政府機構和教育機構將從今天起降半旗30天。公務員、國有企業員工和政府官員將被要求穿著合適的服裝，為期1年，以示哀悼。也請民眾如果無法穿著黑色服裝，盡量別穿著鮮艷顏色的衣服，將90天的哀悼期獻給王太后在位70年的恩澤。

請繼續往下閱讀...

阿努廷原定的馬來西亞之行發表談話已取消，但表明將簽署一份聲明，確立泰國和柬埔寨之間的和平之路。馬來西亞總理和美國總統將見證簽署儀式。他請求將簽署儀式縮短至上午，以便他能夠及時趕赴並返回參加皇家儀式。

此外，阿努廷也要求暫停各類娛樂活動和演唱會，並說明，關於演唱會等娛樂活動，會尋找適當的處理方式，在不造成重大影響的前提下，配合泰國的文化傳統，做出合適的安排。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法