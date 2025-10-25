日本的熊學會吃人了？ 專家建議：別搖熊鈴

專家指出，原先用來驅趕熊的熊鈴，恐怕會變成吸引熊的聲音；示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社資料照）

日本熊襲擊人事件近來頻傳，截至今年9月底，已有108人受傷，其中9人死亡，創下歷史新高，曾經人們以為熊只會出沒在森林附近，但現在熊還會出現在城市，甚至是市中心、地鐵站，有專家直言，熊的生態環境可能在改變，因此原先用來驅趕熊的熊鈴恐怕會變成吸引熊的聲音。

《朝日新聞》報導，本月20日，東京都青梅市住宅附近出現了熊啃食堅果的痕跡，表示熊的問題正在蔓延到首都圈。日本熊森協會、熟知熊生態的鈴木輝（鈴木ひかる）指出，全球暖化導致山區食物短缺，加上太陽能發電等裝置，讓熊無法安居樂業，不得不出來活動，甚至批評把用來誘捕熊的箱形陷阱放在靠近市區的緩衝地帶，是錯誤的政策。

山林情報館長佐佐木俊尚認為，食物困乏的主因是人煙稀少的聚落增加，近年來動物棲息地不斷在擴大，而人類居住地不斷再縮小，像日本就是個人跟熊住太近的國家。此外，熊的生態也開始在改變，它們開始把人類視為食物，今年岩手地區發生3起熊吃人事件，而上次是2016年在秋田縣造成4人死亡，從前極其罕見，現在卻經常聽聞。

佐佐木俊尚警告，有吃人習慣的熊持續增加很危險，如果熊把人類當作食物，就不是碰到人受到驚嚇而攻擊這麼簡單。到目前為止熊碰到人，就像貓一樣，被嚇到並抓傷人，如果把人當成食物看，他認為最好不要搖熊鈴，因為原意拿來驅趕熊的聲音可能會吸引熊的目光。

佐佐木俊尚提到，目前獵熊工作是委託給有執照的獵人，但獵人人數很少，且高齡者居多，怎麼培訓獵人是個問題，如果沒有能力獵熊的警察和自衛隊員，也能接受獵熊培訓就好了。

