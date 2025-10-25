高市早苗30年前拍廣告被翻出！ 網驚：年輕時好可愛

高市早苗差不多30年前拍攝的廣告被翻出，讓不少日本網友驚呼連連。（圖擷自「kaji.ya.n13」IG）

日本首位女首相高市早苗，近來在網路上被翻出差不多30年前拍攝的廣告，讓不少網友驚呼連連，直說年輕時候的高市早苗好可愛，還有人想到她從女性被歧視的社會中一路走來，登頂日本政壇之巔，真的是很不容易。

從社群平台流傳的影片可以看到，高市早苗穿著一身OL套裝，在大信販（前身為大阪信用販賣株式會社，目前為金融公司APLUS）的廣告裡現身，亮麗的笑容下展現出幹練的氣勢。

日本網友見狀紛紛在影片下方留言，有人直呼高市早苗真的是從年輕時漂亮到現在；還有人想起高市早苗當年明明被頂尖的私立學校慶應大學、早稻田大學錄取，她父親卻聲稱女生不能一個人在外面住，並且想省錢讓她弟弟也讀大學，讓高市早苗不得不轉而選擇學費更便宜的國立神戶大學。

日本網友指出，高市早苗就是在這種歧視女性的社會中長大，一步一步當上了日本首相，相信沒有人想過她能夠達到如此成就，未來一定會支持她施政。

