這次保證滿意！川普崩潰罵「史上最爛照片」《時代》封面換了張帥照

美國週刊《時代雜誌》日前發布以美國總統川普為主角的雜誌封面預告。川普本人看到後崩潰大罵照片「是有史以來最爛的一張」，並直呼「為什麼要這樣對我？」《時代雜誌》日前刊出文章，但照片已經更換為一張由正面拍攝的照片，社群平台X上不少網友表示：「相信川普這次會滿意。」

《時代雜誌」本月14日在X上發布的封面預告，選用了一張從低角度、由下往上拍攝川普，構圖非常「罕見」的川普照片。川普本人看到後表示文章寫得還不錯，「但照片是有史以來最糟糕的一張！」川普抱怨：「他們把我的頭髮弄不見了，還在我頭頂放了一個漂浮的東西，看起來像是漂浮的小皇冠，但非常小，真的很詭異！」

川普表示：「我本來就不喜歡從下往上的拍攝角度，而這張照片看起來更是糟透了，應該被點名批評。」他最後還崩潰地說：「他們到底在幹什麼？為什麼要這樣對我？」

不過，根據《時代雜誌》23日在X上釋出的本期正式內容，可見封面中的川普已經換成一張坐在白宮辦公室，神情威嚴的照片。文章下方網友紛紛留言表示：「有給尊重哦」、「這張好多了」、「相信川普這次會滿意」、「《時代》肯定意識到上一張照片有多尷尬」；但也有網友笑說：「我喜歡上次那張」、「上次那張不好嗎？」

