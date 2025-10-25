為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    這次保證滿意！川普崩潰罵「史上最爛照片」《時代》封面換了張帥照

    2025/10/25 12:43 即時新聞／綜合報導
    《時代雜誌》更換了封面照。圖左舊，圖右新。（取自《時代》X）

    《時代雜誌》更換了封面照。圖左舊，圖右新。（取自《時代》X）

    美國週刊《時代雜誌》日前發布以美國總統川普為主角的雜誌封面預告。川普本人看到後崩潰大罵照片「是有史以來最爛的一張」，並直呼「為什麼要這樣對我？」《時代雜誌》日前刊出文章，但照片已經更換為一張由正面拍攝的照片，社群平台X上不少網友表示：「相信川普這次會滿意。」

    《時代雜誌」本月14日在X上發布的封面預告，選用了一張從低角度、由下往上拍攝川普，構圖非常「罕見」的川普照片。川普本人看到後表示文章寫得還不錯，「但照片是有史以來最糟糕的一張！」川普抱怨：「他們把我的頭髮弄不見了，還在我頭頂放了一個漂浮的東西，看起來像是漂浮的小皇冠，但非常小，真的很詭異！」

    川普表示：「我本來就不喜歡從下往上的拍攝角度，而這張照片看起來更是糟透了，應該被點名批評。」他最後還崩潰地說：「他們到底在幹什麼？為什麼要這樣對我？」

    不過，根據《時代雜誌》23日在X上釋出的本期正式內容，可見封面中的川普已經換成一張坐在白宮辦公室，神情威嚴的照片。文章下方網友紛紛留言表示：「有給尊重哦」、「這張好多了」、「相信川普這次會滿意」、「《時代》肯定意識到上一張照片有多尷尬」；但也有網友笑說：「我喜歡上次那張」、「上次那張不好嗎？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播