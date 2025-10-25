為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英女出國玩中風！醒來驚覺講話變「泰國口音」 罹詭異疾病

    2025/10/25 12:28 即時新聞／綜合報導
    一名英國女子在赴土耳其度假慶祝生日期間，突然中風，並在醒來後發現自己的口音竟然變成了泰國口音。（取自IG @CathyWarren）

    一名英國女子在赴土耳其度假慶祝生日期間，突然中風，並在醒來後發現自己的口音竟然變成了泰國口音。（取自IG @CathyWarren）

    一名英國女子在赴土耳其度假慶祝生日期間，突然中風，並在醒來後發現自己的口音竟然變成了泰國口音，經診斷，她罹患了罕見疾病「外語口音綜合症」，這一突如其來的變化令她大感震驚，也使她深感自己似乎失去了部分身分。

    《每日郵報》報導，英國女子華倫（Cathy Warren）原本住在英國漢普郡，她與朋友2024年9月赴土耳其慶祝28歲生日。當天，華倫和朋友們準備外出就餐，但在步行途中突然感到一陣頭暈，隨後雙腿無法動彈，無法再繼續行走。她回憶說，當時只覺得頭痛得厲害，並誤以為是中暑所引起的症狀，並未意識到自己已經中風。朋友及時求助並將她送往醫院。

    經過檢查，醫生證實華倫中風，並且發現她的左側身體癱瘓。最令她震驚的是，她在住院期間被診斷為「外語口音綜合症」（Foreign Accent Syndrome），這是一種極為罕見的疾病，通常與中風或其他大腦損傷相關，會導致患者語音和語調改變，呈現出外國口音，而她的口音也從英國口音變成類似泰語的口音。由於華倫的母親來自泰國，因此她的醫生推測，華倫的語音變化可能與她母親的泰國口音以及在國外發病的特殊情況有關。

    對於這一突如其來的變化，華倫坦言，這樣的變化讓她感覺「失去了部分身分」。此外，在康復過程中，華倫需要重新學會走路。她描述道，最初每天的康復訓練十分艱難，必須要有三名護士的幫助才能勉強站立，甚至連短短五分鐘的步行也顯得極為困難。然而，隨著時間的推移，華倫逐漸能夠使用輔助工具，如三腳架和拐杖，最終在2025年夏天能夠獨立行走。

    儘管華倫已經完成了語言治療，但她的泰國口音仍未改變。醫生告訴她，由於「外語口音綜合症」是極為罕見的病症，且每個患者的情況不同，因此難以預測她的英國口音是否會恢復。華倫坦言，儘管治療結束，她依然感到自己像是「失去了原來的自己」，並不確定將來的語音是否會恢復。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播