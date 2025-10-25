魔法蒙塵！ 美國佛州迪士尼10天內發生3起死亡事故

美國佛州華特迪士尼世界10天內發生3起死亡事故，示意圖。（美聯社資料照）

10天內美國佛羅里達州奧蘭多華特迪士尼世界發生3起死亡事故，為地球上最神奇的地方蒙上陰影。橘郡法醫辦公室證實，1位男子在迪士尼當代度假村死亡，但沒有透露死亡原因與具體時間，不過從1位客人從窗戶拍攝的TikTok影片可以看到，飯店庭院有警戒線以及一群警察和救護人員。

《紐約時報》報導，其他社群平台上，有遊客發文，說有迪士尼演員要求他們「不要看向窗外」，有人甚至提到，每扇窗戶旁邊都有安排迪士尼工作人員，以防遊客往外看，所以沒有遊客能看到發生什麼事情，只知道噴泉被圍起來了。

本月13日才有1位31歲來自芝加哥的迪士尼鐵粉從當代度假村墜樓；21日有位60多歲男子在迪士尼荒野堡壘度假村及露營地暈倒，送醫不治，警方排除他殺的可能性。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

