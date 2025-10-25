為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    80多年未流入市面！畢卡索畫作以11億元賣出

    2025/10/25 12:09 即時新聞／綜合報導
    畢卡索80多年來都沒流入市面的畫作，在法國巴黎拍賣會上以3200萬歐元賣出。（圖擷自Drouot網站）

    現代藝術大師畢卡索的「戴帽子的女人」系列作品「戴花帽的女人半身像（Bust of a Woman with a Flowered Hat）」，1944年由收藏家購入後就一直沒流入市場，24日在法國巴黎拍賣會上以3200萬歐元（約新台幣11.5億元）賣出。

    《NBC》報導，畢卡索這幅抽象畫裡的女性，是他的靈感女神和情人瑪爾（Dora Maar），於1937年繪畫完成，被收藏家購買後就一直由該家族保存，如今委託巴黎的拍賣行Drouot進行交易。

    Drouot拍賣師盧西安（Christophe Lucien）表示，瑪爾在29歲時認識了畢卡索，很快就成為了畢卡索的繪畫模特並發展出戀情，但2人交往了7年左右，畢卡索就移情別戀選擇更年輕的吉洛（Francoise Gilot）。

    盧西安說，在「戴花帽的女人半身像」畫裡，可以看到瑪爾正在落淚，因為當時她明白畢卡索就快要離開她了，瑪爾和畢卡索分手後獨自生活，89歲時在巴黎公寓過世。

    盧西安指出，這幅畫的成交價為2700萬歐元（約新台幣9.68億元），加上佣金後買家總計要支付3201萬2397歐元，遠高於估價並且是今年法國藝術品拍賣會上的最高價格。

    圖 圖
    圖 圖
