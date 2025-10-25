超幸運！教宗親抱「台灣嫩嬰」降福 父母感動：最後一刻擠進人龍被選中

教宗良十四世（Pope Leo XIV）22日在公開接見儀式時，按照往例會搭乘座車與信徒們近距離接觸，並隨機對孩童親自降幅。其中一名被教宗抱起的嬰兒來自台灣，父母將影片與過程PO網，引發網友熱議。（圖擷取自yashienglin Threads ）

教宗良十四世（Pope Leo XIV）22日在公開接見儀式時，按照往例會搭乘座車與信徒們近距離接觸，並隨機對孩童親自降幅。其中一名被教宗抱起的嬰兒來自台灣，父母將影片與過程PO網，引發網友熱議。

一名台灣林姓女網友在社群平台Threads發文，跟著台灣南松山天主堂朝聖團旅遊的第11天，也是帶雙寶狼狽不堪了11天，原本覺得能順利拿票進安檢坐下聽要理講授就很萬幸，在鮑文生神父的鼓勵下，在最後一刻擠進兩側人龍，然後高舉自己的孩子就被隨扈選中，其實對面也不少嫩嬰等著降福，但天主用這種特別的方式撫慰我和老公這幾天的勞苦，讓這趟旅程特別難忘！

林姓女網友說，感謝天主，身為一位天主教徒的母親，孩子能被教宗祝福真是莫大的榮幸！下午，跟著團體去了趟中華民國駐教廷大使館，親愛的教友大使賀忠義也大方的接待，讓大家熱切的感受到中華民國與聖座邦交的友好情誼！

林姓女網友指出，影片中尖叫不斷的聲音就是媽媽我本人，因為當時教宗降福的車輛已經從眼前開過，對面也有不少個嬰兒，實在不覺得我們有機會被抱去降福，不過因著天主巧妙的安排，讓教宗隨扈選中了帶著熊帽子及亞洲面孔的婔婔，讓我和先生又驚又喜！

林姓女網友續指，另外，說著「我也要」的聲音，是來自我們的大女兒娜娜，她當時也被爸爸放在肩膀上，看到妹妹被抱走沒有選中她，不免讓三歲什麼都想要的年紀有點失落，孩子的蒙福滿全了當初我和先生雙雙因消防工作無法新婚到梵蒂岡的遺憾，這次因自己仍育嬰留停及先生能有長官同事體諒，得以調假連休參與義大利朝聖團，實在感謝大家！

林姓女網友直言，最後，他們也希望能鼓勵更多台灣年輕家庭，將孩子帶往普世教會參與信仰，擁有一個與耶穌和宗徒們相遇的故事！話說我們體驗一次就好，換人了喔，帶嬰兒出門很辛苦，但更容易與教宗相遇喔。

