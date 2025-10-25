黑色幽默！羅浮宮行竊歹徒使用升降梯 廠商打廣告引全網關注

羅浮宮竊案中竊賊所使用的升降梯廠商Böcker趁機幽默打廣告，在網路取得不少關注。（圖擷自「boeckermaschinenwerke」IG）

法國巴黎羅浮宮19日遭歹徒竊走8件珍寶．估計財產損失達到8800萬歐元（約新台幣31.5億），不過，竊賊所使用的升降梯廠商Böcker趁機幽默打廣告，在網路取得不少關注。

據《CNN》報導，德國公司Böcker第3代經營者柏克（Alexander Böcker）透露，他和妻子看到羅浮宮竊案後相當驚訝，因為犯罪份子竟然是利用他們的升降梯犯案，在確定這起案件沒有造成任何人員受傷後，柏克決定開個黑色幽默。

Böcker公司在IG貼出遺留在案發現場的升降梯，指稱「需要快速搬運物品時，它就是理想的選擇」，這款升降梯型號為Böcker Agilo，能夠以每分鐘42公尺的速度運送400公斤的重物，並且馬達噪音非常小。

柏克表示，公司的貼文發布後得到許多反饋，其中大部分都是正面的，很感謝網友們能夠理解他們的幽默，他十分滿意廣告所達到的效應。

