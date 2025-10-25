柬埔寨詐騙集團高層 曾免簽入境台灣

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，14日宣布制裁一個以柬埔寨為活動基地的大型犯罪集團；其中除了出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次，另至少有一名集團高層曾免簽入境台灣。示意圖。（資料照）

英美聯手打擊跨國網路詐騙和洗錢，14日宣布制裁一個以柬埔寨為活動基地的大型犯罪集團；其中，除了出身中國福建的集團首腦陳志曾出入台灣至少10次，另至少有一名集團高層曾免簽入境台灣。

總部位於荷蘭、全球數一數二規模的非營利跨國調查媒體網絡「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）近日發布報導，聚焦陳志犯罪集團關鍵人物之一朱忠彪，並觸及朱忠彪與妻子王曉燕在杜拜和倫敦的不動產布局。

在被英、美政府宣告制裁之前，朱忠彪已因為洗錢相關罪行遭中國通緝。

OCCRP援引官方資料報導，朱忠彪於2017年取得柬埔寨國籍，並更名為Jack Zhu（朱傑克），隨後於2018年9月與王曉燕取得賽普勒斯（Cyprus）國籍。據中央社記者了解，朱忠彪曾持柬埔寨護照免簽入境台灣。部分東南亞國家護照持有人可憑歐美、紐澳、日韓等「低風險」國家地區簽證或居留證申請「有條件」免簽入境台灣。

根據公開資訊，賽普勒斯政府去年5月曾宣布，參考內政部調查結果，將撤銷更多「黃金護照」，也就是外籍人士透過對賽國進行直接投資換取公民身分，當時發布的新一波撤銷名單即有「朱忠彪、王曉燕與一名小孩」。賽普勒斯是歐盟成員國。

OCCRP報導提到，根據相關不動產資料庫，朱忠彪在杜拜曾至少持有29處高級房地產，妻子王曉燕則在倫敦持有5處豪宅。

柬埔寨的公司登記名錄顯示，朱忠彪是如今已遭制裁的金北集團（Jin Bei Group）董事長，旗下有多家賭場和詐騙基地。朱忠彪在杜拜的置產活動多發生在他2018年成為金北的董事長後。

王曉燕則在英國持有公司Fuheng Wang Group，並以公司名義在倫敦購置不動產。據OCCRP調查，王曉燕仍透過公司持有相關不動產，且它們看來仍未遭英國政府凍結。王曉燕也不在英、美14日發布的制裁名單上。

英國的公司登記名錄顯示，2021年成立的Fuheng Wang Group仍「營業中」，王曉燕是唯一董事，國籍登記為賽普勒斯，居住地為英格蘭。

