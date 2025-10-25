為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    德國出現「高雄橋」 漢堡首見以台灣城市命名橋梁

    2025/10/25 08:48 中央社
    德國漢堡自民黨籍區議員費雪主導推動「高雄橋」命名案，盼讓台灣與德國之間的民主夥伴關係在城市日常中具象可見。掛牌後費雪第一時間開心與高雄橋合照。（費雪提供）

    德國漢堡自民黨籍區議員費雪主導推動「高雄橋」命名案，盼讓台灣與德國之間的民主夥伴關係在城市日常中具象可見。掛牌後費雪第一時間開心與高雄橋合照。（費雪提供）

    德國漢堡一座無名橋有了新名字，10月中，它掛上「高雄」路標，成為德國首座以台灣城市命名的交通設施。提案議員費雪接受中央社訪問表示，漢堡港與高雄港是姊妹港，台德更是民主夥伴，盼透過命名讓兩地情誼化作城市風景，走入漢堡人的日常生活。

    這座無名人行橋代號F566，位於倉庫城東側，緊鄰易北河與漢堡港。今年10月14日，F566正式「掛牌」有了一個新名字：高雄橋（Kaohsiungbrucke）。

    去年5月，當地區議會通過自民黨（FDP）籍區議員費雪（Timo Fischer）與社民黨（SPD）、基民盟（CDU）聯合命名提案。

    費雪（Timo Fischer）向中央社訪問分享命名契機，1999年，漢堡港與高雄港正式締結姊妹港，雖然有超過1/4世紀的情誼，但多數漢堡市民不知道兩者間的關係。費雪認為，「是時候讓這段夥伴關係，成為市民能看見、也能感受到的城市風景。」

    他透露，命名案初期原擬將當地一段街道更名為「高雄街」，但經審查後不符合德國街道命名原則，最終改以尚未正式命名的F566號人行橋為命名對象。

    從提案通過到掛牌完成，歷時逾一年。費雪坦言，過程中曾遭極右翼政黨反對，也歷經不少波折。他表示，「在全球民主價值備受挑戰的當下，更應透過具象、友善的文化行動，強化與台灣這樣同樣珍視民主制度國家的連結。」

    在費雪眼中，漢堡與高雄都是受經濟、海洋與文化共同形塑而成的重要港口城市。他指出，民主國家間的交流與團結，不應只停留在外交層級，更是地方民意代表應積極參與的課題。

    談及自身對台灣的印象，費雪說，他所認識的台灣人多半友善、對世界充滿好奇，對美食更是熱情洋溢。最讓他印象深刻的是訪台時，發現台灣人「不只自己會撿垃圾，有時還會順手撿起別人的垃圾」，展現人際間與對公共空間的尊重。

    漢堡是全球橋梁數量最多的城市之一，官方統計顯示，全市橋梁超過2500座，數量超過威尼斯與阿姆斯特丹總和。對費雪而言，橋不僅是交通設施，更象徵跨越水域與文化、政治分歧的連結與信任。

    他因此認為，高雄橋雖小，卻能大大拉近台灣與德國的距離，盼望未來漢堡市民經過這座橋時，能因橋名產生好奇，進一步了解台灣。

    高雄橋所在的倉庫城，是漢堡最具代表性的觀光地標之一，以磚紅色哥德式建築與縱橫交錯的運河聞名，2015年被列為聯合國教科文組織世界遺產。區域內有香料博物館、微縮景觀世界等之名景點，聚集眾多咖啡館與設計選物店，是當地人與遊客往來不斷的熱門地帶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播