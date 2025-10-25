德國出現「高雄橋」 漢堡首見以台灣城市命名橋梁

德國漢堡自民黨籍區議員費雪主導推動「高雄橋」命名案，盼讓台灣與德國之間的民主夥伴關係在城市日常中具象可見。掛牌後費雪第一時間開心與高雄橋合照。（費雪提供）

德國漢堡一座無名橋有了新名字，10月中，它掛上「高雄」路標，成為德國首座以台灣城市命名的交通設施。提案議員費雪接受中央社訪問表示，漢堡港與高雄港是姊妹港，台德更是民主夥伴，盼透過命名讓兩地情誼化作城市風景，走入漢堡人的日常生活。

這座無名人行橋代號F566，位於倉庫城東側，緊鄰易北河與漢堡港。今年10月14日，F566正式「掛牌」有了一個新名字：高雄橋（Kaohsiungbrucke）。

去年5月，當地區議會通過自民黨（FDP）籍區議員費雪（Timo Fischer）與社民黨（SPD）、基民盟（CDU）聯合命名提案。

費雪（Timo Fischer）向中央社訪問分享命名契機，1999年，漢堡港與高雄港正式締結姊妹港，雖然有超過1/4世紀的情誼，但多數漢堡市民不知道兩者間的關係。費雪認為，「是時候讓這段夥伴關係，成為市民能看見、也能感受到的城市風景。」

他透露，命名案初期原擬將當地一段街道更名為「高雄街」，但經審查後不符合德國街道命名原則，最終改以尚未正式命名的F566號人行橋為命名對象。

從提案通過到掛牌完成，歷時逾一年。費雪坦言，過程中曾遭極右翼政黨反對，也歷經不少波折。他表示，「在全球民主價值備受挑戰的當下，更應透過具象、友善的文化行動，強化與台灣這樣同樣珍視民主制度國家的連結。」

在費雪眼中，漢堡與高雄都是受經濟、海洋與文化共同形塑而成的重要港口城市。他指出，民主國家間的交流與團結，不應只停留在外交層級，更是地方民意代表應積極參與的課題。

談及自身對台灣的印象，費雪說，他所認識的台灣人多半友善、對世界充滿好奇，對美食更是熱情洋溢。最讓他印象深刻的是訪台時，發現台灣人「不只自己會撿垃圾，有時還會順手撿起別人的垃圾」，展現人際間與對公共空間的尊重。

漢堡是全球橋梁數量最多的城市之一，官方統計顯示，全市橋梁超過2500座，數量超過威尼斯與阿姆斯特丹總和。對費雪而言，橋不僅是交通設施，更象徵跨越水域與文化、政治分歧的連結與信任。

他因此認為，高雄橋雖小，卻能大大拉近台灣與德國的距離，盼望未來漢堡市民經過這座橋時，能因橋名產生好奇，進一步了解台灣。

高雄橋所在的倉庫城，是漢堡最具代表性的觀光地標之一，以磚紅色哥德式建築與縱橫交錯的運河聞名，2015年被列為聯合國教科文組織世界遺產。區域內有香料博物館、微縮景觀世界等之名景點，聚集眾多咖啡館與設計選物店，是當地人與遊客往來不斷的熱門地帶。

