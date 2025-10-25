川普將訪問南韓 美方官員：預計不與金正恩會面

圖為2019年6月30日，美國總統川普在板門店與北韓領導人金正恩會面。 （美聯社檔案照）

儘管外界臆測美國總統川普（Donald Trump）訪問亞洲期間，可能會與北韓領導人金正恩會面，但美國一名高級官員今天透露，川普下週造訪南韓期間，並未計劃舉行「川金會」。

法新社報導，這名美方官員在匿名的前提下，透過電話告訴媒體，「總統，當然，已經表達他未來想跟金正恩會面的意願，不過這趟訪問並未安排這項行程」。

南韓統一部長鄭東泳24日稍早表示，他認為川普下週訪問朝鮮半島之際「有可能」與金正恩會晤。他也告訴媒體，北韓似乎「在注意美國，而且有許多跡象顯示召開（川金）會議的可能性很大」。

川普預計在10月29日抵達南韓，隨後參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

美國媒體報導，南韓當局已經私下討論安排川金會。

川普與金正恩上一次舉行會談是2019年的事情，當時為川普第一個總統任期內。

川普曾表示，他希望再度與金正恩會面，可能就在今年內。

金正恩上月則表態，對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的」要求，即要求平壤放棄核武庫。

首爾當局24日呼籲美國與北韓領袖不要讓這次的機會「消失」。鄭東泳率領的統一部目前負責處理南北韓目前困難重重的關係，他表示，「我不希望錯過即使只有1%的機會…他們需要做出決定」。

