為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普將訪問南韓 美方官員：預計不與金正恩會面

    2025/10/25 08:46 中央社
    圖為2019年6月30日，美國總統川普在板門店與北韓領導人金正恩會面。 （美聯社檔案照）

    圖為2019年6月30日，美國總統川普在板門店與北韓領導人金正恩會面。 （美聯社檔案照）

    儘管外界臆測美國總統川普（Donald Trump）訪問亞洲期間，可能會與北韓領導人金正恩會面，但美國一名高級官員今天透露，川普下週造訪南韓期間，並未計劃舉行「川金會」。

    法新社報導，這名美方官員在匿名的前提下，透過電話告訴媒體，「總統，當然，已經表達他未來想跟金正恩會面的意願，不過這趟訪問並未安排這項行程」。

    南韓統一部長鄭東泳24日稍早表示，他認為川普下週訪問朝鮮半島之際「有可能」與金正恩會晤。他也告訴媒體，北韓似乎「在注意美國，而且有許多跡象顯示召開（川金）會議的可能性很大」。

    川普預計在10月29日抵達南韓，隨後參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

    美國媒體報導，南韓當局已經私下討論安排川金會。

    川普與金正恩上一次舉行會談是2019年的事情，當時為川普第一個總統任期內。

    川普曾表示，他希望再度與金正恩會面，可能就在今年內。

    金正恩上月則表態，對未來談判「持開放態度」，但前提是美國必須放棄「妄想的」要求，即要求平壤放棄核武庫。

    首爾當局24日呼籲美國與北韓領袖不要讓這次的機會「消失」。鄭東泳率領的統一部目前負責處理南北韓目前困難重重的關係，他表示，「我不希望錯過即使只有1%的機會…他們需要做出決定」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播