93歲泰國王太后詩麗吉病逝 泰王下令服喪一年

現任泰王瓦吉拉隆功的媽媽、王太后詩麗吉（見圖）先前因病住院治療，今日外媒傳出消息，指詩麗吉已於昨晚過世，享耆壽93歲。（路透）

現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的媽媽、王太后詩麗吉（Sirikit）先前因病住院治療，今日傳出消息，指詩麗吉於昨晚過世，享耆壽93歲。

王太后詩麗吉為已故國王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的太太，蒲美蓬於2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉則是在2012年曾經中風，之後就很少在公開場合露面。她自2019年以來就因患有多項疾病在醫院接受治療，

據泰國王室事務局指出，詩麗吉王太后本月17日出現血液感染，雖然醫生全力搶救，但病情持續惡化，於昨晚9時21分在曼谷的一家醫院安詳離世。

對此瓦吉拉隆功也下令按照王室傳統，以最高榮譽舉行葬禮，並宣布為期一年的哀悼期。

王太后詩麗吉為已故國王蒲美蓬（圖左）的太太，蒲美蓬於2016年因病過世，享壽88歲，詩麗吉（圖右）則是在2012年曾經中風，之後就很少在公開場合露面。（路透）

