    首頁 > 國際

    普丁特使訪美會官員　稱美俄對話仍持續進行

    2025/10/25 03:03 中央社

    俄羅斯總統普丁的投資與經濟合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天證實，他正在美國進行一場計劃已久的會面，並稱此事證明美俄對話仍在持續。

    德米崔耶夫告訴路透社：「我的這次會面是早就計劃好的，儘管最近出現一些不友善的舉動，美方並未取消。我們將繼續對話。」

    美國總統川普本週對俄羅斯兩大石油企業祭出制裁，以向克里姆林宮領袖普丁（Vladimir Putin）施壓，要求結束俄烏戰爭。

    川普上週曾與普丁通話，並表示計劃很快與普丁會面，但川普後來取消了這場峰會，稱可以擇日再舉行。

    德米崔耶夫說：「俄美將持續對話，但前提當然是俄羅斯的利益必須被考量並受到尊重。」

    他拒絕透露會面人士的身分，並預測美國的石油制裁將會適得其反。

    德米崔耶夫表示：「這只會導致美國加油站的汽油價格更高。」

    美國有線電視新聞網（CNN）今天稍早引述知情人士說法報導，德米崔耶夫預計將會見川普政府官員，「以持續討論美俄關係」。

    Axios新聞網報導，德米崔耶夫明天將在邁阿密會見川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）。俄羅斯國營塔斯社（TASS）則引述德米崔耶夫的說法，稱他還會與其他未透露姓名的人士會面。（編譯：李佩珊）1141025

