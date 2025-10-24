害恐龍突滅絕禍首 研究證實就是小行星撞地球

小行星撞擊地球模擬圖。（路透檔案照）

美國和英國學者合作的一份新研究，根據新墨西哥州一處地層年代測定結果，認為若非一場毀滅性的小行星撞擊地球，恐龍不會突然滅絕。這項研究再度挑戰恐龍族群在小行星撞擊前，已開始走向衰退的看法。

英國《衛報》23日報導，6600萬年前、白堊紀晚期，一顆巨大的小行星撞上地球，引發地球生物大滅絕，包括導致所有恐龍覆滅，不過，一直有部份專家主張，在那之前，恐龍族群已在步向衰亡，然而，23日在《科學》（Science）期刊發表的新研究，根據新墨西哥州一處岩層定年，質疑這種看法，認為一直到那場致命的小行星撞擊，恐龍族群都還非常繁盛。

研究報告第一作者、新墨西哥州立大學地質科學助理教授弗林（Andrew Flynn）表示，「我想根據我們的新研究，顯示至少在北美洲，牠們當時本來並未走向滅絕」。

研究團隊以兩種方式測定新墨西哥州聖胡安盆地的「納索希比托」岩層（Naashoibito）年代，先分析岩石中結晶的氬同位素比值，推算其形成的最老年代上限，再利用岩層中的磁性礦物排列，重建沉積時的地磁方向。納索希比托岩層是歷來所發現最年輕恐龍化石的岩層。

弗林指出，滅絕事件實際上發生在一段相對短暫的地磁反轉期的中期；研究團隊認為，綜合這兩種分析結果，該段岩層形成時間，離大滅絕發生最多約35萬年，這時期的恐龍比之前所認為的還要多樣，而非會使其易於滅絕的同質性族群。

儘管當時有一些北美洲南部、北部都有的物種，如大型掠食性的暴龍，但是也有一些明顯的族群差異。報告共同作者、愛丁堡大學古生物學教授布魯薩特（Steve Brusatte）指出，在北方常見三角龍和標準鴨嘴龍，如艾德蒙頓龍（Edmontosaurus），在南方則是鴨嘴龍中有繁複頭冠者，和長頸的大型蜥腳類恐龍，如阿拉摩龍（Alamosaurus），「沒有跡象顯示這些恐龍當時身處任何困境、遭遇異常情況，或正經歷任何形式的長期衰退」。

弗林表示，認為恐龍在小行星撞擊前，整體族群多樣性已在降低的觀點，可能是因為白堊紀晚期裸露地層較少，因此發現的化石也相對少，「就目前為止我們所了解的，除了小行星撞擊，牠們沒有理由會滅絕」。

