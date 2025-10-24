為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美制裁俄羅斯2大石油巨擘 專家:尚不足迫使普廷停戰

    2025/10/24 22:07 編譯林家宇／綜合報導
    俄總統普廷表示，美國制裁固然會造成後果，但不會因此屈服。（美聯社）

    針對美國總統川普22日宣布對俄國兩大石油巨擘「俄羅斯石油」（Rosneft）與「路克石油」（Lukoil）及其附屬機構首度實施直接制裁，俄國總統普廷23日宣示，莫斯科絕對不會向美方或其他外國勢力所施加的壓力屈服。專家分析，制裁具備衝擊俄羅斯經濟的潛在效果，但仍不足以迫使普廷停止對烏克蘭的侵略。

    「俄羅斯石油」與「路克石油」佔約55%俄國石油產量，前者甚至在去年繳交逾6兆盧布稅款及其它款項，是莫斯科戰爭機器的關鍵支柱。2022年俄羅斯因發動烏俄戰爭遭西方抵制後，中國與印度趁勢以低廉價格大量購入俄國石油，分別佔俄出口量47%和38%，兩國對美國制裁的態度因而備受外界關注。

    「華盛頓郵報」引述柏林智庫「德國國際與安全事務研究所」俄羅斯經濟專家克盧格分析，制裁強度取決於執行的嚴格程度和涵蓋的國家、企業。最重要的問題之一在於印度會如何應對，若出口印度的俄國石油量下降，對莫斯科來說或許是棘手問題，兩家企業得尋求其他客戶，也勢必要大幅降低價格。即便如此，此波制裁仍不太可能迫使普廷停戰，預料莫斯科能夠找出方法規避。

