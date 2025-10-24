為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    歐盟拍板支援烏國明後年財政 動用俄「遭凍」資產仍有顧慮

    2025/10/24 21:57 編譯林家宇／綜合報導
    歐盟對於動用俄羅斯凍結資產資助烏克蘭尚存在顧慮。（路透）

    歐盟對於動用俄羅斯凍結資產資助烏克蘭尚存在顧慮。（路透）

    歐盟領袖23日達成共識，支持烏克蘭明、後兩年的迫切財政需求，雖一度提出動用俄羅斯凍結資產收益資助烏克蘭貸款的提案，最終仍因有所顧慮作罷。

    「路透」取得的布魯塞爾峰會文件寫道，除了匈牙利，其他歐盟成員國領袖皆同意歐洲高峰會致力解決烏克蘭2026-2027年度，包括軍事和防衛等迫切財政需求，並要求歐盟委員會盡快提出「以烏克蘭財政需求分析為基礎的財政支援選項」，以及「俄羅斯資產應維持凍結，直到該國停止對烏克蘭的侵略戰爭，並補償戰爭造成的損害為止。」

    許多歐盟外交官預料，領袖們會要求委員會推動使用凍結俄羅斯的資產，資助烏克蘭賠償貸款的正式法律提案。但管理大筆俄羅斯凍結資產的比利時歐洲清算銀行（Euroclear），首相德韋弗（Bart De Wever）為避免承擔一切風險，向盟國提出三項要求：歐盟成員國分擔俄羅斯可能提出的法律行動訴訟費用；若得返還資金須共同承擔財政責任；其他掌握俄羅斯凍結資產的國家應投入到此計畫中。最終，草案移除了早先版本所列「依照歐盟和國際法，逐步動用俄羅斯資產相關現金收益潛在方案」條文。

