畢卡索畫作《吉他靜物》參展途中神秘消失 西班牙警方成功找回

西班牙名畫家畢卡索（Pablo Picasso）的畫作《吉他靜物》（Still life with guitar）本月初在參展途中不翼而飛，西班牙警方追查並於今（24日）宣布，成功找回這幅價值約60萬歐元（約合新台幣2149萬元）的藝術品，但未透露案情細節。

《法新社》報導，這幅畫作的所有者是馬德里（Madrid）某位私人收藏家，他把畫作借給CajaGranada基金會辦展覽，但當10月6日運輸卡車抵達展覽地點格拉納達（Granada）時，工作人員才驚覺《吉他靜物》消失不見，因此向警方報案。

西班牙國家警察在聲明中說：「初步調查顯示，畫作可能沒有裝載到運輸卡車上。」不過警方沒有說明在哪裡發現這幅畫。

西班牙媒體《國家報》（El País）在報導中指出，警方懷疑這幅畫作根本沒有離開過馬德里。

畫作被找回後，CajaGranada基金會表示，他們仍希望《吉他靜物》能按原計畫參與展覽展出；此展覽的展期為10月9日至明年1月11日。

畢卡索的作品價值不菲，時常成為竊賊下手目標；他的兩幅畫作近期才在拍賣會上，以超過1億4000萬美元的高價拍出。

西班牙警方成功尋回畢卡索的畫作「吉他靜物」。（法新社）

