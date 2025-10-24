為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗首次施政演說前夕 俄戰略轟炸機現身外海 自衛隊緊急升空

    2025/10/24 21:17 編譯管淑平／綜合報導
    日本防衛省統合幕僚監部發布24日監測到俄羅斯Tu-95戰略轟炸機和Su-35戰機在日本海上空飛行照片。（取自防衛省統合幕僚監部帳號@jointstaffpa）

    日本防衛省統合幕僚監部發布24日監測到俄羅斯Tu-95戰略轟炸機和Su-35戰機在日本海上空飛行照片。（取自防衛省統合幕僚監部帳號@jointstaffpa）

    日本新任首相高市早苗24日發表首次施政演說前，多架俄羅斯戰機當天在西部沿日本領空邊界飛行，其中包括可攜帶核武的俄羅斯長程戰略轟炸機「圖-95」（Tu-95），日本自衛隊緊急升空警戒。

    《路透》24日引述俄羅斯國營《俄羅斯新聞社》（RIA）報導，俄國國防部證實，該國Tu-95轟炸機，在公海上空例行巡邏期間，受到他國戰機伴飛。日本防衛省公布俄國戰機在日本海上空航跡圖，指兩架蘇愷-35（Su-35）戰機伴隨兩架Tu-95轟炸機，一開始往東朝佐渡島飛行，之後沿日本西岸往北飛。

    這起事件就發生在日本新任首相高市早苗，上任後發表首次施政演說前數小時，提出加速強化防衛力量。高市表示，俄羅斯以及中國、北韓的軍事活動，構成「嚴重關切」。

    防衛大臣小泉進次郎24日發文表示，當天多架俄羅斯轟炸機與戰鬥機飛入日本海上空，航空自衛隊戰機緊急升空因應，「俄羅斯在侵略烏克蘭之際，仍每天在我國周邊進行頻繁而活躍的軍事行動，這就是現實情況」，他強調將堅決守護日本領土、領空和領海，自衛隊全天候24小時警戒監視，因應侵犯領空活動。

    最近幾週歐洲多國相繼指控俄羅斯軍機或無人機侵犯領域，最近一次在23日，北大西洋公約組織（NATO）成員國立陶宛指控俄國戰鬥機，一度飛入該國領空。莫斯科否認俄國軍機在附近進行演習期間，進入立陶宛空域。

    日本新任防衛大臣小泉進次郎發文：

    https://x.com/shinjirokoiz/status/1981677477778080166

