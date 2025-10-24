習近平訪韓恐激化南韓反中抗議 台灣遊客憂遭殃及忙自清

南韓首爾明洞是觀光熱區、也是當地極右派人士舉行反中抗議的主場。圖為今年8月5日拍攝的入夜後遊人如織的明洞。（路透）

值此南韓即將迎接來此出席亞太經濟合作會議（APEC）的中國國家主席習近平與美國總統川普之際，不滿當局放寬中國團客入境限制的南韓極右翼團體近來反中示威激增，對南韓總統李在明的政府構成挑戰；就連前往南韓觀光的台灣遊客為避免被殃及，已戴上自清徽章證明自己來自台灣，而非中國。

紐約時報報導，台灣導遊林勇斌（譯音，Lin Yung-pin）日前帶領1群台灣遊客造訪明洞──此處除了是首爾的知名旅遊熱點，多年來也是反中抗議主場。林勇斌說，為避免不必要的騷擾，他有一些團員會佩戴自清徽章或標誌，讓外界自己來自台灣，而非中國。

南韓的反中情緒由來已久，但自首爾當局9月底對中國團客試辦免簽以來，南韓極右翼團體的反中抗議隨之激增，數百名示威者高舉寫有「南韓人的南韓」與「阻止中國船」字樣的標語，還有些人喊出帶有種族歧視意味的口號。

林勇斌說，他的團員中，大約20人中就有1人會佩戴表明身分的徽章或標誌。「他們要是被誤認為中國人與被騷擾時，只要秀徽章或標誌就能逃過一劫」。林勇斌還建議，台灣遊客若發現自己靠近反中示威抗議，應避免說國語以免被誤認。

眼見川習皆將現身的APEC會議前夕，南韓政府與執法單位正致力遏制這些已成為李在明燙手山芋的反中抗議。駐首爾的亞洲協會（Asia Society）美中關係中心資深研究員魯樂漢（John Delury）說，南韓的抗議文化非常活躍，官方或執法單位若過於嚴厲回應，恐「激發對抗議的更大支持——並非出於反中共情緒，而是出於挺抗議文化情緒」。

首爾與北京都試圖將反中抗議淡化為邊緣團體。中國駐首爾大使館本月初稱有「個別極右團體」發動反中抗議，並在提醒赴韓中客與旅韓中國人「保持高度警惕」與「注意人身安全」的同時，也強調大多數南韓人歡迎中客來訪。

但對許多遊客而言，反中抗議活動並未影響遊興。台灣導遊林勇斌說，除了一些基本預防措施，他與團員都不太擔心反中抗議。來自中國貴州的23歲陸姓（Brian Lu，譯音）男直播主正在首爾旅遊，他直言個人親身感受與新聞報導完全不一樣，大讚南韓人笑容滿面，非常有禮貌。

