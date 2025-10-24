為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    無論有無美軍基地 菲參謀總長：菲律賓都會淪中國攻擊目標

    2025/10/24 20:44 編譯孫宇青／綜合報導
    菲國參謀總長布勞納。（法新社）

    菲律賓《每日詢問者報》24日報導，菲國參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）在DZRH廣播電台訪問中表示，即使菲國未與美國簽署「加強國防合作協議」（EDCA），允許美軍在菲設置九座基地，菲國仍會因自身戰略位置，而成為中國攻擊的目標。

    布勞納直言，基於菲國的戰略性地理位置，一旦區域爆發戰事，菲國境內無論是否有美軍基地，都會成為中國攻擊的目標，「這是因為我們國家的地理位置，我們的地理位置非常重要，我們靠近台灣，而且我們就處在阻礙他們（中國）的船隻前往太平洋的中間地帶」。菲國屬太平洋「第一島鏈」的一環，被廣泛視為美國抵禦中國在太平洋擴張的第一道防線。

    目前，美國透過EDCA在菲國設置九座軍事基地，被通稱為EDCA基地，其中3座位於呂宋島北部、靠近台灣，其餘也大多面向菲國與中國具有主權爭議的南海水域。

    不過，菲國海軍前副司令隆美爾．王（Rommel Jude Ong）認為，菲國最北的巴丹群島（Batanes）雖沒有EDCA基地，但影響最為深遠，因為它關係著3個戰區：南海、中部太平洋和台灣南部。美國近期在當地軍演時，也部署了反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），可從陸上打擊約185公里外的水面艦艇。

    菲國智庫「國際發展與安全合作組織」（IDSC）主任卡貝薩（Chester Cabalza）也認為，EDCA基地設施並非問題的根源，「不幸的是，由於菲國靠近台灣，且與中國持續存在海上和領土爭端，菲國被困在『地理的牢籠』」。他說，EDCA基地的建設是為了嚇阻侵略，而不是菲國成為中國攻擊目標的根源，「在這種情況下，菲國對中國在該地區的行為舉止扮演重要角色，無論是中國與鄰國和諧相處，或為了更大的野心而炫耀軍事實力」。

    美軍目前也在菲國未公開的地點部署「泰風」（Typhon，又譯堤豐）等中程陸基飛彈發射系統，射程可達中國本土和南海人工島礁，而中國已多次要求菲國予以撤離。布勞納強調，這些安排並非針對中國，而是為了訓練士兵學習操作，未來有能力採購時可立即上手，中國不應干涉。

