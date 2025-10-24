急於獲取成果吹噓勝利 彭博：川普恐在先進晶片、台灣問題讓步

川普與習近平將在30日會面。（法新社資料照）

美國總統川普預定30日與中國國家主席習近平在南韓會面，近日他表示，「我們將針對所有問題達成協議」。彭博報導，川普的協議往往形式重於實質，而他急於獲得一個可以吹噓為勝利的成果，可能使他對中國關鍵要求退讓，包括取得先進半導體以及台灣地位問題。

報導說，在數週來不斷升高的威脅、貿易報復與強硬論調之後，分析師預期，川習達成的任何協議，充其量只是緊張降溫，而非化解核心衝突的全面協議。

前白宮中國顧問、現為戰略與國際研究中心（CSIS）研究員萊文（Henrietta Levin）說，「雙方顯然尋求關係穩定，但依據誰的條件穩定關係，還是未知數，我認為遺憾的是牌在北京手中」。

報導說，川普渴望獲得結果，以吹噓為一大勝利，但這可能導致他屈服於中國的關鍵要求，包括取得先進半導體，以及台灣地位問題，值得注意的是，他並沒有排除這樣的妥協，儘管基於國安與國內政治風險，川普不太可能做出太大的讓步。

川普的談判風格與習近平截然不同，川普通常採取交易策略，利用槓桿取得短期勝利，而習近平則依賴其製造與自然資源優勢所支撐的長遠思維。

川普堅稱中國必須取消嚴格的稀土出口管制，而這正突顯北京作為全球主要稀土供應與加工國的影響力。北京視其稀土主導地位為關鍵的戰略優勢，因此美國若不做出重大妥協，習近平不太可能撤銷該管制。

中國清華大學戰略與安全研究中心研究員孫成昊表示，中國的優勢並非簡單的談判籌碼，這使北京幾乎不可能屈服於川普的要求，「扭轉這樣的政策需要美國做出重大讓步，可能包括撤銷美國的科技制裁，而目前在華府這在政治上是站不住腳的」。

華府一些對中鷹派人士憂心，川普熱衷達成交易，並渴望確保採購承諾以及取得其他貿易勝利，可能導致美國在國家安全上做出在過去政治上無法想像的讓步，包括放棄美國長期來對台灣採取的戰略模糊政策。

中國已要求白宮正式宣布「反對」台灣獨立。川普也承認台灣未來幾週可能成為會談議題。布魯斯金學會全球中國項目共同負責人派翠西亞・金（Patricia M. Kim）說，川普對台灣不抱持傳統看法，他對台灣的支持明顯較冷淡，尤其與前幾任美國總統相較更是如此，北京可能「視此為一個能推動川普達成協議，或者川普能取得某些回報，就能進行交易的領域」。

