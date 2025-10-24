要川普「快來炸巴西」！前總統波索納洛兒子 讚揚美軍反毒行動

巴西前總統波索納洛之子、參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）。（法新社檔案照）

美國總統川普動用美軍，打擊其指稱與委內瑞拉有關連的毒品走私船，引起合法性的爭議之際，立場極右派的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的兒子、現任參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），高調呼籲美國在巴西複製這套海上獵殺做法，炸毀巴西的毒品走私船。

《法新社》23日報導，弗拉維奧23日在社群媒體，回覆美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯貼出美軍飛彈擊中一艘快艇起火的影片，表示他「羨慕」，「我聽說在里約熱內盧、在瓜納巴拉灣（Guanabara Bay），也有像這樣的船隻，讓大量毒品湧入巴西，你們不想在這裡花幾個月時間，協助我們打擊這些恐怖組織嗎？」

請繼續往下閱讀...

波索納洛與川普關係密切，這名前總統因陰謀政變，上月被判處27年有期徒刑。川普多次指該案是對波索納洛「獵巫」。波索納洛的另一名兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro），也曾為父親的案子，積極遊說華府，對巴西實施懲罰性關稅，並且制裁高層官員。

華府動用匿蹤戰機、海軍艦艇，在加勒比海執行所謂反毒行動，根據美國提供的數據，至今已摧毀9艘船、至少37人死亡。川普政府宣稱，這些船隻涉及走私毒品，但是迄今未公開證據支持其指控，一些遭美軍擊斃者家屬家屬，指其家人只是漁民。

川普上週進一步表示，已授權中央情報局（CIA），對委內瑞拉進行祕密行動，並且正在考慮也對販毒集團的陸上走私活動採取打擊行動。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法