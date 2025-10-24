男子引爆自殺炸彈!烏克蘭一處火車站釀4死12傷

一名男子在烏克蘭日托米爾地區的火車站引爆手榴彈，導致4人身亡，12人受傷。（擷取自X平台 @NOELreports）

烏克蘭西北部日托米爾州（Zhytomyr）一處火車站今（24日）發生爆炸事故，警方指出，一名男子在接受身分文件檢查時，引爆了爆炸裝置，導致4人身亡，包括引爆炸彈的男子，並造成12人受傷。

《法新社》報導，烏克蘭國家警察在聲明中指出，「國家邊防局的員工正在檢查一列柴油火車的乘客文件。在那個時刻，其中一名在月台上的乘客拿出一枚爆炸裝置，將其引爆。」

聲明補充說，這名引爆炸彈的男子也是遇難者之一。有烏克蘭媒體指出，男子持有的「爆炸裝置」是一枚手榴彈。

X平台帳戶@NOELreports發文說，這起事件發生在日托米爾的奧夫魯奇（Ovruch）火車站，一名來自哈爾科夫（Kharkiv）的23歲男子引爆手榴彈，導致1名邊防局警衛與2名婦女遭受波及身亡，另外還有12人受傷。

A 23-year-old man from Kharkiv detonated a grenade during a document check on a train at Ovruch station in Zhytomyr region, killing himself, a border guard, and two civilian women. Twelve others were injured, including two servicemen, according to Ukraine’s National Police. pic.twitter.com/9LTfN1yeud — NOELREPORTS ???????? ???????? （@NOELreports） October 24, 2025

