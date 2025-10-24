日相高市將大舉驅逐外國人？法新社：網路謠言已900萬次點閱

日本首位女首相高市早苗才剛上任，就有傳言指出，高市設立了一個專門部門，要「大規模驅逐」外國人。圖為東京的觀光客。（歐新社檔案照）

日本首位女首相高市早苗才剛上任，就有傳言指出，高市設立了一個專門部門，要「大規模驅逐」外國人。法新社24日報導指出，這些在網路上廣泛流傳的傳言為誤導。

這些誤導的說法，在社群平台X和臉書（FB）上流傳，大多以英文散布，但也有用泰文、德文和西班牙文發文。其中一個在X上廣泛流傳的發文稱，高市「宣誓上任，並且立即成立一個部門要進行大規模驅逐」，由小野田紀美（Kimi Onoda）率領該部門。該文已有超過900萬次觀看；另有一段在臉書散布的影片，不實地宣稱日本天皇已經批准「這項全國驅逐計畫」。

小野田紀美在高市當選首相後，21日獲任經濟安全保障擔當大臣，並兼任新設「與外國人有序共生社會推進擔當大臣」。法新社報導指出，「與外國人有序共生社會推進室」，是在高市出任首相之前，於前首相石破茂任內成立，不過任命內閣大臣領導該部門，是新舉措。小野田22日在記者會上表示，將「嚴格處理不遵守法規的外國人」，但是未提到大規模驅逐。

與其他富有經濟體相比，日本移民所佔比率仍低，但是在人口老化下，移民人數正持續上升；包括觀光客在內的外國人增加，也成為日前自民黨總裁競選期間一個主要議題。

上個月一項日本與非洲4國的文化交流計畫，因被誤以為是新移民政策，湧入大量抗議的電子郵件和電話，因而取消；另外，北九州市上月也因不實說法指稱，該市準備推出「穆斯林友善學校午餐」，而收到大量投訴。

