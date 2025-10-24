復古帥哥你哪位？網友解謎羅浮宮竊案配圖男身分 攝影記者：真人非AI

美聯社攝影記者卡繆19日拍攝法國警方封鎖發生竊案的羅浮宮1處出入口時，意外捕捉到1名打扮復古、但優雅的神秘男子（右），引發網路熱議，甚至懷疑男子是AI生成。（美聯社）

無論從哪方面來看，這張由美聯社提供給各新聞媒體的新聞事件配圖，都只是1張很普通的照片；拍攝時間是19日法國巴黎羅浮宮發生驚天珠寶竊案後數小時，畫面呈現3名員警倚著1輛停在羅浮宮大院1處出入口的銀色汽車，但照片右側卻是1名衣著復古、但優雅的年輕男子。

美聯社為該照配上簡短圖說，指稱警方在搶案後封鎖羅浮宮1處出入口，並未說明這名身穿三件式西裝外加風衣、斜戴紳士帽、右手還抓著1把雨傘的男性是何許人也。只見他微抬下巴、神色略顯倨傲，看似正在監視現場；本就把羅浮宮竊案當好萊塢電影看的網路鄉民，好奇心因此大爆棚。

許多人在社群媒體上猜他是負責辦案的警探，剛好在造型上師法福爾摩斯等偵探小說中的知名虛構人物，甚至虧說，穿得如此光鮮亮麗辦案能力怕是堪慮，因為能破案的警察必須是「鬍子沒刮、累得像狗、還被所有同事討厭的中年失婚酗酒肥仔。」

另有人提醒Netflix快買下版權以便拍片，但也有人說，這就只是個注重穿著的法國男。

相關討論很快就出現轉折－有網友推測，這名衣冠楚楚的男子也許根本不存在，而是人工智慧（AI）生成的法國偵探圖。

此等說法看似合理。專門研究AI生成圖像的美國西北大學教授葛羅（Matt Groh）就說，這張照片看起來有點「怪怪的」；或許是此人的衣著相較於畫面中的其他人太過光鮮與老派，頭上的紳士帽歪得恰到好處，皮膚更是光潔無瑕，使之看起來「美好到」不像是真人，彷彿是好萊塢黑白老片裡的明星。

但拍攝此照的美聯社攝影記者卡繆（Thibault Camus）證實，此男真實存在，而且只是1名與調查無關的路人。卡繆23日受訪時說，他也不知道這人是誰，「我不知道他是不是法國人。也許是遊客？也許是英國人。」

正因為該男的衣著，卡繆忍不住想按下快門，記錄下1名衣著老派的男子，正步出同樣老派的博物館的那一瞬間。卡繆在同一地點對同一批員警還拍了另1張照片，差別在於畫面右側的路人是1名頭戴淺米色洋基棒球帽的女性。此照並未引起太多關注。

葛羅認為，除了外型風格過於完美，另有其他因素導致外界認為此男是AI生成，像是該照有些版本的解析度過低。葛羅說，解析度超高就不大可能是AI生成，因為AI生成超高解析度影像並非易事。

此外，葛羅說，任由用戶將人或物貼到圖像中的AI工具過多，也是原因，讓人誤以為復古紳士男搞不好也是複製貼上的；民眾被訓練到不再相信眼見為憑，甚至對所看到的一切心生質疑。

葛羅說，民眾正在建立AI素養，而讓網友知道照片是真的最佳之道，就是美聯社出面闢謠說，「我們知道這是誰拍的－這是一張真的照片。」

美聯社攝影記者卡繆非常樂於為眾人解惑。

美聯社攝影記者卡繆19日在同一地點拍攝的另1張照片顯示，畫面右側的路人已非復古禮帽男，而是1名頭戴棒球帽的女子。（美聯社）

