    首頁 > 國際

    川習會將登場！分析師：一場「高風險、高報酬」會晤

    2025/10/24 18:34 編譯孫宇青／綜合報導
    美中元首預計30日在南韓慶州會晤。（路透）

    美國白宮23日宣布，總統川普將在24日晚間啟程前往亞洲，這是他第二個總統任內首次出訪亞洲，預計30日與中國國家主席習近平舉行「川習會」，料談論稀土、貿易、台灣等首要議題，隨後返美。

    川普預計26日抵馬來西亞出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會，27日轉赴日本，翌日與日本首位女首相高市早苗晤談，接著在29日轉赴南韓慶州出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，預計30日與中國國家主席習近平舉行「川習會」。

    美國《CNBC》電視台報導，川普23日稍晚談到即將到來的「川習會」時表示，「我認為我們會取得很好的結果，每個人都會非常高興」。自川普1月重返白宮以來，他與習近平至少通過2次電話，此次將是兩人自2019年以來首次面對面談話。

    川普近日曾在空軍一號上受訪表示，稀土、類鴉片止痛劑芬太尼、大豆和台灣議題，將是美中討論的首要議題。南韓國家安保室室長魏聖洛證實，川普和習近平將在APEC峰會期間進行國是訪問，中國外交部也證實，習近平分別與川普和南韓總統李載明舉行雙邊會談。

    美國諮詢公司亞洲集團（The Asia Group）中國區主任林漢昇形容，這次的「川習會」是一場「高風險、高報酬」的會晤，雙方都將試圖按下美中關係「重啟」鍵，同時避免「做出重大讓步」。兩人可能同意重啟貿易談判，但達成協議仍遙不可及，因為美中之間更深層的結構性爭端或許永遠無法解決。

    全球風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）中國區主任王丹（Dan Wang）則推測，中國將承諾做出某些讓步，例如採購美國農產品或投資美國，並優先考慮批准對美出口稀土，而美國也可能考慮放寬對中國的科技限制。

