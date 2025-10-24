前寫真女模入閣！高市早苗新政府 驚見F奶辣妹政務官

日本新任環境大臣森下千里曾為寫真模特，勁辣F奶與婀娜多姿的身材成為日本政界一道獨有的風景。（翻攝自森下千里ig）

日本首相高市早苗21日成立新內閣，並任命前寫真偶像森下千里為環境大臣政務官，此一人事布局迅速在日本社會掀起熱議。

年僅44歲的森下千里，從賽車女郎、寫真偶像轉型為政治新秀，這次跨足政壇重用，被許多媒體視為「藝人入閣」象徵。

請繼續往下閱讀...

根據報導，森下千里2001年以賽車女郎身分出道，憑藉亮眼外型與姣好身材迅速成為寫真女星，之後轉戰演藝圈活躍於各類節目，直到2019年底退出演藝圈，轉而投身政壇。

然而森下千里的政治生涯並非一路順風，2021年她代表自民黨首次參選眾議院議員，結果輸給反對黨參選人。到2024年10月以自由民主黨比例代表東北區首次當選眾議員，當選不滿一年即獲提拔為政務官，引發部分社會人士對其專業能力的質疑。

不少批評聲浪指出，森下上任前在政治節目上，曾被問及何為「糧食自給率」的定義，卻無法具體說明，留下印象不佳。不少日本網友表示：「連糧食自給率都不懂的森下千里，竟然當上政務次官」、「如果找不到比前明星更有能力的人才，高市內閣就有問題了」。

不過，也有輿論為她喊話，認為年輕且具有知名度的新面孔進入政壇，或可為政治帶來多元聲音。有網友留言：「從她當藝人時就喜歡她，加油！」、「竟然當上政務官，真的不可思議但也值得祝福」。

高市早苗將剛當選參議員不到一年的森下千里拉入內閣，被許多媒體視為「藝人入閣」象徵。（翻攝自森下千里ig）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法