為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國密西根州：中國國軒高科子公司 棄建電動車電池材料廠

    2025/10/24 19:55 中央社
    中國電池公司國軒高科公司（Gotion High-Tech）美國子公司放棄在密西根州興建電動車電池材料工廠。（彭博檔案照）

    中國電池公司國軒高科公司（Gotion High-Tech）美國子公司放棄在密西根州興建電動車電池材料工廠。（彭博檔案照）

    美國密西根州政府今天表示，中國電池公司國軒高科股份有限公司（Gotion High-Tech）的美國子公司，已放棄在該州興建一座24億美元電動車電池材料工廠的計畫。

    路透社報導，該計畫於2022年10月首次宣布，原本預期可創造2350個工廠職位，但因母公司國軒高科的中國持股結構引發部分美國國會議員不滿。

    密西根州經濟發展機構（Michigan Economic Development Corporation, MEDC）表示，州政府承諾提供的1.25億美元補助金從未撥付，並將尋求追回另一筆2360萬美元、已用於購地的獎助資金。

    根據報導，德國福斯汽車集團（Volkswagen）是國軒高科的最大單一股東，持股約30%。不過，美國國會議員上月指出，中國仍透過多位個人股東對公司行使實質控制權。

    國軒高科美國子公司Gotion Inc.企業與公共事務主管郝斯（Benjamin Howes）未回應關於密西根工廠的具體問題，但在聲明中表示，公司「仍堅定致力於推動美國清潔能源的未來」，並提及其在伊利諾州的建廠計畫仍在進行中。

    福斯汽車則未對此發表評論。

    2024年3月，Gotion Inc.曾控告密西根州格林鎮（Green Township），指控該鎮違反了建廠協議。

    MEDC上月致函Gotion Inc.，指其因超過120天未在工地進行任何施工，已違反補助協議。州政府要求公司在30天內解決違約問題。

    根據路透看到的一封由Gotion Inc.律師寄給MEDC的信件，律師回應稱，指控公司「放棄計畫」的說法「完全錯誤」。

    信中還表示，由於Gotion Inc.「在當地遭受連番攻擊」以及格林鎮的強烈反對，公司認為更好的做法是暫緩違約處理6個月，以便「就計畫的可行性與該地長期規畫進行開放且坦誠的討論」。

    過去一年來，美國民眾對電動車的熱情下降，導致汽車製造商延後或取消多項新廠計畫。隨著川普政府近期調整電動車政策，車廠進一步縮減相關投資。

    密西根州共和黨籍聯邦眾議員、聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）對州政府撤回對該計畫的支持表示讚許。他此前曾與格林鎮居民合作，反對此建廠案，並推動禁止美國政府向與中國有關聯的電池公司（如 Gotion Inc.及其母公司國軒高科）提供補貼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播