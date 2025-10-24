川普亞洲行凸顯貿易與關稅挑戰 各國重大議題一次看

川普將出席在韓國舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，可能在韓國與中國國家主席習近平會面。（路透檔案照）

美國總統川普即將啟程前往亞洲，訪問馬來西亞、日本及韓國，川普此行對區域內各國具有重大經濟意義，鑒於其與華府的關稅協議仍懸而未決，且美中貿易爭端仍持續升溫。

川普（Donald Trump）本月26日至27日將出席在馬來西亞舉行的東南亞國家協會（ASEAN）峰會，接著訪問日本，再於29日赴韓國參與亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並可能在韓國與中國國家主席習近平會面。

以下為法新社所彙整的各國關鍵議題。

●中國：「川習會」將討論稀土？

川普跟習近平可能在韓國舉行會談前，中國國務院副總理何立峰將先赴馬來西亞與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行貿易談判。

美中貿易緊張局勢近日升溫後，川普22日表示，他希望與習近平「就一切事務達成協議」。

北京先前宣布將加強管制稀土元素出口，作為回應，川普揚言對中國加徵高額關稅。

●日本：高市早苗面臨挑戰

日本新任首相高市早苗將在東京接待川普。

美國今年7月同意降低對日關稅，但要求日方對美投資5500億美元作為交換條件。然而，東京僅承諾其中1％至2％為直接投資，其餘則以貸款跟擔保形式提供，川普與高市早苗會晤時可能談及這項分歧。

另項關鍵議題是華府可能要求東京停止自俄羅斯進口液化天然氣，俄國是日本的液化天然氣第3大供應國。

●韓國：邁向達成協議

首爾努力與華府達成貿易協議之際，貝森特上週談到，雙方接近完成協議。

韓國總統政策顧問金永範（Kim Yong-beom，音譯）則指出，兩國已獲重大進展，但協議細節尚待商榷。

川普7月宣布，同意將韓國銷美產品的關稅降至15％，交換條件是首爾承諾對美投資3500億美元。不過，投資相關條款仍在激辯中，且汽車關稅仍存。

●馬來西亞：協議進展順利

外界預期，馬來西亞將在川普訪問吉隆坡期間與華府敲定貿易協議。根據大馬首相安華（Anwar Ibrahim），談判進度已達成99.9％。

安華表示，兩國政府也將簽署加強貿易跟投資的「初步協議」，且「半導體、人工智慧（AI）、數位與能源全包含在內」。

●印尼：等待協商再啟

雅加達和華府已於7月達成初步的關稅協議，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）先前曾說，最晚將於12月敲定對等關稅協議細節。

不過艾朗嘉20日提到，由於美國聯邦政府目前陷入停擺狀態，相關談判目前「暫停」。

●越南：家具出口面臨壓力

越南7月與美國達成關稅降至20％的協議，但仍面臨特定產業關稅的衝擊。

華府10月中旬對進口家具施加25％關稅，而家具高占越南對美出口10％。河內當局談到，希望以公平、平等和互惠為基礎，推動貿易協議的談判進程。

●印度：期盼和解

印度總理莫迪（Narendra Modi）預計透過視訊參與東協峰會，新德里目前尚未與川普政府達成正式貿易協議。

華府8月將對印度商品關稅增至50％時，美印關係出現惡化，但川普跟莫迪後來均軟化措辭，兩國似乎有望和解。

