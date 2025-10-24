高市早苗首次施政演說：提前於2025年度達成防衛費占GDP2％

日相高市早苗24日首次在國會發表施政報告。（美聯社）

日本首相高市早苗今天在國會發表上任後首次施政方針演說，她預告將把原訂於2027年度達成的「防衛費達GDP2％」提前2年實現，並於明年修訂關於國家安全保障戰略的「安保三文件」。高市並強調以「負責任的積極財政」為施政主軸，並將「對抗物價上漲」列為政府最優先的施政課題。

日本於2022年底制定「安保三文件」，其中重點之一就是以5年為目標，預定在2027年度將防衛費提高到GDP2％，但高市認為近年安全環境有很大的變化，必須更積極地從根本強化防衛能力，所以她提出將提前2年達成防衛費占GDP2％的水準，她打算以追加預算的方式，在今年度以內採取相關措施。另外，也將於明年配合修訂「安保三文件」。

高市21日當選日本第一位女首相，今天正式在國會發表施政演說，多位坐在前排的在野黨議員在她演說時叫囂干擾，場面吵雜。高市上任後全民關注度提高，相對也形成另一種監督力量，眾多民眾透過網路直播關心這場演說，有網友表示，國會好久沒這麼熱鬧了，有網友甚至開始肉搜叫囂的議員。

高市開場時，先提及自民黨與日本維新會組成聯合政府一事，強調此舉是為了「確保政治穩定」。

施政方針演說中，高市重申她的競選口號「讓日本列島更強大、更富裕」，全部演說6次提到打造「強韌的經濟」，她表示，將採取「責任性積極財政」立場，以刺激內需與所得增加為目標。不以提高稅率為重點，而是透過成長帶動稅收。她也提出多項將在短期內實施的「對抗物價上漲」政策。

在外國人政策方面，高市承認部分產業需外籍勞動力與觀光人流，但她強調，對外國人的非法行為，政府將毅然應對，與排外主義劃清界線。她將強化法規執行與土地取得規範，並設立外國人政策擔當大臣。

在外交政策方面，高市將效法已故前首相安倍晉三，強調要「重拾在世界舞台中央綻放的日本外交」。她提到美國總統川普將於27日訪日，強調將讓日美關係提升至新的高度，持續推動「自由且開放的印度太平洋」構想。她也指出，中國仍是日本「重要的鄰國」，將持續推動「戰略互惠關係」，但也坦言，日中之間確實存在安全保障上的顧慮。

