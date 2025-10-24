回鍋總理危機再現！預算談判難喬 法國社會黨揚言倒閣

法國社會黨24日揚言，若無法滿足其所主張的預算條件、即超級富豪必須繳更多稅，該黨將於下週提交不信任案，發動倒閣。圖為總理勒克努。（法新社）

法國社會黨24日揚言，若無法滿足其所主張的預算條件、即超級富豪必須繳更多稅，該黨將於下週提交不信任案，發動倒閣。

「我們一直努力不譴責總理，但到目前為止，我們仍未看到任何願意妥協之兆」，社會黨領袖弗和（Olivier Faure）24日告訴法國電視頻道BFM，「倘若27日之前仍無改變，那就結束了。」

以嚴重分歧的法國國會的政黨席次分配來看，社會黨若與極左或極右勢力合作，確實能推翻回鍋總理勒克努（Sebastien Lecornu）領導的脆弱少數政府，遑論極左、極右2派已表示，要把勒克努趕下台。

本月6日，上台未滿月的勒克努宣布請辭並獲准，但他在數日後又被總統馬克宏再次任命為總理，法國主要極右政黨「國民聯盟」（RN）當時就撂話要推動不信任案。

勒克努此前因承諾放棄具有里程碑意義的退休金改革，得以贏得社會黨的支持；但隨著法國國會下議院「國民議會」（National Assembly）24日開始就2026年預算進行談判，國會中的左派勢力認為能藉此逼迫勒克努政府做出更大讓步。

